Ordu Valisi Tuncay Sonel, çatkapı ziyaretlerini sürdürüyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel, bir yandan hayırlı olsun ve başarı dileklerini iletmek amacıyla ziyarette bulunmak isteyenleri kabul ederken, diğer yandan çatkapı hane ziyaretlerinde bulunuyor.

Ordu Valiliği görevindeki ilk mesai gününden itibaren ilçe kaymakamları, belediye başkanları, protokol mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, iş insanları, basın mensupları ile toplumun her katmanından vatandaşların tebrik ziyaretlerini gün boyunca makamında kabul eden Vali Tuncay Sonel, fırsat bulduğu her anı da değerlendirerek, Ordu’nun sokaklarında esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteriyor.

Şehit ve gazi aileleleri başta olmak üzere yetim, öksüz evlatlar ile engeli olan bireyler, dede ve nineleri de evlerinde ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, ailelerin istek ve taleplerini dinlerken, hayır dualarını ve gönüllerini alıyor. Ziyaret yaptığı mahallelerde karşılaştığı çocuklarla da yakın ilişki kuran Vali Sonel, çeşitli hediyeler vererek onları sevindiriyor ve onların yüzünü güldürüyor.



"Çatkapı hanelere giderek vatandaşların çaylarını içiyoruz"

Yaptığı ziyaretlerde vatandaşlara Devletin sıcak elini, gülen yüzünü, şefkatli kollarını göstermeye özellikle gayret edeceğinin altını çizen Vali Tuncay Sonel, ”Ordu’da göreve başladığımız ilk günden itibaren, şahsıma teveccüh göstererek tebrik ve başarı dileklerini iletmek isteyen vatandaşlarımızı mümkün olabildiğince kabul ederek, isteklerini yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz.Bir yandan da mesai bitiminde mahallelere giderek, çatkapı vatandaşlarımızı ziyaret edip, çaylarını içiyoruz. Hal ve hatırlarını soruyoruz. Hayır ve dualarını almaya çalışıyoruz. Biz, bu şehirde bir yandan hizmet yaparken, diğer taraftan gönüllere, yüreklere dokunmak istiyoruz. Gece gündüz demeden bunun çabası ve gayreti içerisinde olacağız. Devletimizin şefkatini, güler yüzünü ve sıcaklığını yöre insanımıza her daim göstereceğiz" dedi.

