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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da yağ fabrikasında yangın

İHA

Ordu'da bir yağ fabrikasının rafineri bölümünde çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ordu’da yağ fabrikasında yangın

Ordu’da bir yağ fabrikasının rafineri bölümünde çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bir yağ fabrikasının rafineri bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandan dumanların yükseldiğinin ihbar edilmesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. Bir müddet dumanların yükseldiği alanda itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaparak, gerekli kontrolleri sağladı.
Yangın sonrası küçük çaplı hasar oluştuğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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