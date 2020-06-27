Ordu´da YKS sınavı heyecanı

<br>Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU´da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınavda ter dökerken, velilerin ise okul önlerinde dua edip, Kur'an-ı Kerim'den sureler okuduğu gözlendi. <br>Tüm yurtta olduğu gibi Ordu´da da YKS sınav heyecanı yaşanıyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, kapıların açılmasını bekledi. Adayların bir kısmının aileleriyle birlikte okullara geldiği gözlendi. Kapıların açılmasıyla birlikte maske ve sosyal mesafe kuralıyla sınıflara giren öğrencilerin kurallara uyduğu görüldü. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de okul çevresinde heyecanla sınavın bitmesini bekledi. Bazı velilerin Kur´an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif okuduğu gözlendi.FOTOĞARFLIDHA-Eğitim Türkiye-Ordu Nedim KOVAN<br>2020-06-27 11:59:12<br>
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