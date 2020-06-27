Ordu´da YKS sınavı heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu´da YKS sınavı heyecanı

DHA

Ordu´da YKS sınavı heyecanı

<br>Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU´da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınavda ter dökerken, velilerin ise okul önlerinde dua edip, Kur'an-ı Kerim'den sureler okuduğu gözlendi.  <br>Tüm yurtta olduğu gibi Ordu´da da YKS sınav heyecanı yaşanıyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, kapıların açılmasını bekledi. Adayların bir kısmının aileleriyle birlikte okullara geldiği gözlendi. Kapıların açılmasıyla birlikte maske ve sosyal mesafe kuralıyla sınıflara giren öğrencilerin kurallara uyduğu görüldü. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de okul çevresinde heyecanla sınavın bitmesini bekledi. Bazı velilerin Kur´an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif okuduğu gözlendi.FOTOĞARFLIDHA-Eğitim Türkiye-Ordu Nedim KOVAN<br>2020-06-27 11:59:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşil Yol'un Ordu etabı yapılıyor
YEREL HABERLER Yeşil Yol'un Ordu etabı yapılıyor
Kardeniz fıkrası gibi mahalle: Yer gök ‘sarı’ Ordu’nun Perşembe ilçesinde bağlı Yazlık Mahallesi’nde herkesin soyadı sarı 132 haneli mahallede, aynı adı taşıyanlar da olduğundan resmi dairelerde ve postalarda karışıklık yaşanabiliyor Mahalle Muhtarı İsmet Sarı: “Jandarma bir kişiyi çağırıyor, aynı isimde olan herkes karakola gidiyor”
YEREL HABERLER Kardeniz fıkrası gibi mahalle: Yer gök ...
Kurul Kalesi'nde tarih ve doğa iç içe
YEREL HABERLER Kurul Kalesi'nde tarih ve doğa iç içe
Ordu’da kano ve yelken sporu tesisi açıldı
YEREL HABERLER Ordu’da kano ve yelken sporu tesisi açıldı
Ordu minik Alp için kenetlendi
YEREL HABERLER Ordu minik Alp için kenetlendi
İBB Başkanı İmamoğlu’nun Vali Yavuz’a hakaret davasının ikinci duruşması gerçekleşti
YEREL HABERLER İBB Başkanı İmamoğlu’nun Vali Yavuz’a hakaret ...
Uzmanlar uyarıyor: ”Geç konuşan çocuk hayata geç başlar” Dil ve Konuşma Terapisti Yasemen Şahin: “Çocuğun 18 aylıkken sözcük dağarcığında en az 50 kelime bulunması gerekir”
YEREL HABERLER Uzmanlar uyarıyor: ”Geç konuşan çocuk hayata geç ...
Ordu’da yağ fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Ordu’da yağ fabrikasında yangın
Karadeniz’in en güzel meydanı Fatsa’ya
YEREL HABERLER Karadeniz’in en güzel meydanı Fatsa’ya
Vali Sonel: “Tek hedef Ordu’nun kalkınmasıdır” Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Biz, bütün enerjimizi Ordu’nun gelişmesi, kalkınması için harcayacağız”
YEREL HABERLER Vali Sonel: “Tek hedef Ordu’nun kalkınmasıdır” Ordu ...
Kestane ağaçları arıcıları heyecanlandırıyor
YEREL HABERLER Kestane ağaçları arıcıları heyecanlandırıyor
Salgın nedeniyle fındık hasadında sıkı tedbirler alınacak
YEREL HABERLER Salgın nedeniyle fındık hasadında sıkı tedbirler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X