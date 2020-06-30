Şantaja suçüstü: 1 tutuklama

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Ordu’nun Kumru ilçesinde kamu görevlisine şantaj yaparak para istediği iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Kumru Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunan kamuda görevli bir kişi, tanımadığı numaradan kendisini arayan şahsın, kendisinden para isteyerek şantaj yapıp tehdit ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Kumru Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine seri numaraları alınmış paralar müştekiye teslim edilerek, şüphelilerin suçüstü yakalanması için Fatsa ilçesinde buluşma yerinde gerekli tertibat alındı. İki şüpheli paraları teslim aldığında suçüstü yapılarak yakalandı.

İki şüpheli ‘nitelikli yağma, tehdit, şantaj ve hırsızlık’ suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüpheli ise tutuklandı.

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