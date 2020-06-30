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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da bir haftada yaklaşık 10 bin araç denetlendi

İHA

Ordu'da trafik kazalarını azaltmaya yönelik yürütülen denetimlerde, 9 bin 413 araç kontrol edildi, bin 751 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Ordu’da bir haftada yaklaşık 10 bin araç denetlendi

Ordu’da trafik kazalarını azaltmaya yönelik yürütülen denetimlerde, 9 bin 413 araç kontrol edildi, bin 751 sürücü hakkında işlem yapıldı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler sürüyor. İnsanların mal ve can güvenliklerini korumak için yürütülen kontrollerde 35 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 41 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 22 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 175 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 494 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 180 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 113 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 48 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.
Diğer denetimlerle birlikte toplam 9 bin 413 aracın kontrol edildiği denetimlerde bin 751 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif çeşitli işlem yapılırken, 88 araç trafikte men edilmiş, 35 araç sürücüsünün de sürücü belgesine el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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