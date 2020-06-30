Şakrak, Azerbaycan basınında

Ordu’dan dünyaya yayılan Türkiye'nin yerli ve milli kitap kahramanı Şakrak'ın obeziteye ve Kovid19 pandemisine karşı doğal ve organik ürünlerin tüketilmesini tavsiye eden ‘Şakrak’la sağlıklı yarınlara’ adlı sosyal projesi Azerbaycan basınında geniş yer buldu.

Dünyada her 3 kişiden 1’inin obezite ile mücadele ettiği bu günlerde organik ürünlerin önemine dikkat çekmek ve çocukların sağlıklı beslenmesini sağlamak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORBEL ve bir yayınevi ortaklığında başlatılan ‘Obeziteye Karşı Farkındalık Kampanyası’ giderek büyüyor. Kampanyanın maskotu olan Türkiye'nin yerli ve milli kitap kahramanı Şakrak karakterinin anlatımıyla gerçekleşen kampanya Azerbaycan basınında geniş yer buldu.

Şakrak karakterinin yakın zamanda yayınlanacak kitabında, kampanyanın başlangıç noktası Ordu’nun tanıtılacağını ve hikâyenin Ordu’da geçeceğini belirten yazar ve yapımcı Ayşegül Kara Zorlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde başlatılan ‘sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme’ çalışmasının sadece Türkiye’nin değil dünyanın projesi olacağına dikkat çekti. Zorlu, “Ordu’nun bu özelliği sadece Türkiye’ye değil, dünyaya örnek olmalı. Dünyaya hazırlamış olduğumuz bu projede çocuklarımıza sağlıklı beslenmeyi anlatacağız. Bunu da tamamen yerli ve milli bir kahraman olan Şakrak ile öğreteceğiz. Önümüzdeki günlerde Şakrak adlı kitabımızın hikâyesi Ordu’da geçecek. Sadece kitapla değil oyunlarla, etkinliklerle de kampanyamızı genişleteceğiz. Sağlıklı beslenme ve obezite konulu Şakrak kitabımızın meşalesini Ordu’dan yakarak dünyada bu projeyi yaygınlaştıracağız” dedi.

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