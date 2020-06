Karpuzun faydası saymakla bitmiyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle tüketilen meyveler çeşitlenmeye başladı. Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Seda Demetgül, özellikle sıcak havalarda serinlemek için en çok tercih edilen meyvelerden olan karpuzun antioksidan içeriği sayesinde prostat kanseri riskini azaltan meyvelerden biri olduğunu söyledi.



Su kaybını engeller

Karpuzun içeriğindeki B vitaminleri ile gün içinde enerjiyi korumaya yardımcı olduğunu söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Seda Demetgül, “Karpuz kan dolaşımını hızlandırır ve zararlı maddeleri damarlarınızdan uzak tutarak kolesterol seviyesinin yükselmesini engeller. Bol su içeriğiyle vücutta su kaybını engellemektedir. Aynı zamanda ABD’de Ulusal Kanser Enstitüsünde yapılan bir araştırmaya göre, karpuzun içerdiği likopenin prostat kanseri hücre çoğalmasını azaltmaya yardımcı olduğu belirtilmiştir. Karpuz ayrıca A ve C vitamini içerir ve beta karotenden zengindir. Bu antioksidan bileşenler vücuttaki serbest radikallerle savaşarak kanseri önleyici özellik göstermektedirler. Aynı zamanda potasyum ve magnezyum minerallerinden de zengin olan karpuz, yaz için tercih edilebilecek bir ara öğündür” dedi.



Fazlası zarar

Meyveler çok sağlıklı bol vitamin ve mineral depoları olsa da şeker oranları yüksek besinler olduğunu unutmamak gerektiğini sözlerine ekleyen Demetgül, yaz aylarında en fazla tüketilen ve serinlik veren karpuzun, yüksek miktarda şeker içerdiğini vurguladı. Diyetisyen Demetgül, “Karpuz ara öğün olarak tercih edilebiliyor hatta bazen ana öğün olarak da tüketimleri görebiliyoruz ama sadece meyve ana öğün olarak tüketilmemelidir. Meyveleri tüketirken porsiyon kontrolüne ve hangi besinlerle beraber tüketildiğine dikkat edilerek yenmelidir. Fazla meyve tüketimi de vücuttaki yağ oranını artırmaktadır. Evet, meyveler şekerlidir fakat önemli olan ne kadar tüketildiğidir. Her besin için olduğu gibi meyvelerin tüketiminde de porsiyon kontrolü yapılmalıdır. Özellikle şeker hastaları meyve tükettiğinde yanında mutlaka süt, yoğurt, ayran veya peynir gibi proteinli bir besin tüketmelidirler. Kendilerine özgü hazırlanmış bir diyet listesiyle beslenmelidirler. Çünkü diyetisyenler her şeker hastasına göre kişiye özel ve farklı diyet listeleri hazırlamakta ve planlamaktadırlar. Bu sebeple mutlaka bir diyetisyenden danışmanlık alınmasını özellikle önermekteyiz” şeklinde konuştu.

