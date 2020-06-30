Ordu'da rafting için çalışmalar başlatıldı Ordu Valisi Tuncay Sonel’in başlattığı proje ile Ordu’da rafting sporu yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da rafting için çalışmalar başlatıldı Ordu Valisi Tuncay Sonel’in başlattığı proje ile Ordu’da rafting sporu yapılacak

İHA

Ordu Valisi Tuncay Sonel'in, kentte rafting sporunu tanıtmak ve geliştirmek için başlattığı projenin tanıtımı yapıldı. Proje tamamlandığında Ordu ilinin, su sporları açısından önemli bir kent olması hedefleniyor.

Ordu'da rafting için çalışmalar başlatıldı Ordu Valisi Tuncay Sonel’in başlattığı proje ile Ordu’da rafting sporu yapılacak

Ordu Valisi Tuncay Sonel’in, kentte rafting sporunu tanıtmak ve geliştirmek için başlattığı projenin tanıtımı yapıldı. Proje tamamlandığında Ordu ilinin, su sporları açısından önemli bir kent olması hedefleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tunceli’den Ordu’ya atanan Vali Tuncay Sonel’in, hayata geçirdiği projelerden birisi de Ordu’da hayat bulacak. Bu kapsamda Vali Tuncay Sonel’in Ordu’da rafting sporunu tanıtmak ve geliştirmek için başlattığı projenin tanıtımı yapıldı. Proje tanıtımı ve yapılacakların bilgilendirilmesi kapsamında, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, teknik kurulu ve milli takım antrenörler Ordu’ya gelerek, gerekli saha incelemeleri ve toplantılar düzenledi.

“Ordu için güzel haberler vereceğiz”
Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ndeki tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, dünya verilerine göre, deniz, kum güneş turizminin büyüme oranının yüzde 1,5 iken, sportif turizmin büyüme oranının ise yüzde 4,3 olduğunu söyledi. Bu sektörde bulunmak isteyen ülkelerin başında, Almanya, İtalya, Fransa ve Türkiye olduğunu, en avantajlı ülkenin ise coğrafyası gereği Türkiye olduğunu ifade eden Fikret Yardımcı, “Bu kapsamda biz bunu ülkemizin yeni yeni illerinde bu tür sportif turizm altyapısını oluşturma adına Ordu’dayız. Ordu'nun çok önemli bir şansı var. Bizim çok iyi tanıdığımız, Tunceli’de kahraman güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla sahayı hızlıca sporla doldurma çalışmamızda Vali Tuncay Sonel büyük adımlar atmıştır. Burada 6 ay içerisinde mevcut projelerimiz olgunlaştığı zaman, çok güzel müjdeler vereceğiz” dedi.

“Ordu çok önemli bir destinasyon alanında”
“Ordu, dünyada su sporları merkezi olma yolunda hızlıca ilerliyor” diyen Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, “Ordu çok önemli bir destinasyon alanında. Rize’de bugün rafting yapılıyor ve günlük rafting yapma oranı 15 bin kişiye ulaşıyor. Bu rakamlara bakılınca matematiksel olarak belki de Karadeniz’de böyle bir fabrika yok. Bugün Ordu'daki turizm aktivitesine mevcut ile birlikte adrenalini yüksek olan raftingin ilave edilmesi gerçekten Ordu'nun turizm bakış açısını çok değiştirecek. Biz bunları federasyon olarak masaya yatırıyoruz ama bizi sevindiren, başta Valimiz Tuncay Sonel, bu işe çok ehemmiyetli ve bilerek bu işi yapıyor olması, saha adamı olması çok büyük avantaj. Valimiz ile birlikte hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, hem de Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören de bu konuda çok ilgili” şeklinde konuştu.
Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise rafting sporu ile hem kentin tanıtımının yapılacağını hem de yeni sporcuların yetişeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:
“Ordu Valimiz Tuncay Sonel’in Ordu’da rafting sporunu geliştirmek için başlattığı projenin tanıtımını yapıyoruz. Ordu’da ilk olarak Melet Irmağı’nda incelemeler yapıldı, bugün de Turnasuyu ve Bolaman Vadisi’nde incelemeler yapılacak. İnşallah Ordu’da rafting sporu hem sportif, hem turizm, hem de Ordu’nun tanıtımı amacıyla yapılacak. Karadeniz insanın hırçın yapısıyla bütünleşen rafting sporu, gençlerimiz için bir nevi yeni bir aktivite olmuş olacak. Bu sayede ilimizden de sporcular yetişerek, Avrupa’da da ülkemizi ve ilimizi temsil edecekler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karpuzun faydası saymakla bitmiyor
YEREL HABERLER Karpuzun faydası saymakla bitmiyor
Şakrak, Azerbaycan basınında
YEREL HABERLER Şakrak, Azerbaycan basınında
Ordu’da bir haftada yaklaşık 10 bin araç denetlendi
YEREL HABERLER Ordu’da bir haftada yaklaşık 10 bin araç denetlendi
Şantaja suçüstü: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Şantaja suçüstü: 1 tutuklama
İkiz kalan nineler, 4 ay sonra kardeşlerinin mezarını ziyaret etti Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan ve biran olsun ayrılmayan nineler, halen acısını yaşadıkları kardeşlerinin mezarını ziyaret edebildiler
YEREL HABERLER İkiz kalan nineler, 4 ay sonra kardeşlerinin mezarını ...
Altınordu’da alt ve üst yapıda değişim sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu’da alt ve üst yapıda değişim sürüyor
Yaylalarda koyunlar için ‘kırkma’ zamanı
YEREL HABERLER Yaylalarda koyunlar için ‘kırkma’ zamanı
Altınordu’da hizmet kalitesi arttırılmak için eğitimler devam ediyor
YEREL HABERLER Altınordu’da hizmet kalitesi arttırılmak için ...
İkranur için Ordu’dan yardım ekibi gönderildi
YEREL HABERLER İkranur için Ordu’dan yardım ekibi gönderildi
Çambaşı, 4 mevsime hazırlanıyor
YEREL HABERLER Çambaşı, 4 mevsime hazırlanıyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Onur yürüyüşü böyle olur’ hatırlatması
YEREL HABERLER Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Onur yürüyüşü böyle ...
Vali Tuncay Sonel, Çambaşı Yaylası’nda vatandaşla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Tuncay Sonel, Çambaşı Yaylası’nda vatandaşla bir ...
Kibele çikolata markası oldu Ordu’da Doğu Karadeniz'in ilk arkeolojik kazılarının yapıldığı 2300 yıllık antik Kurul Kalesi'nde bulunan Kibele heykelinin isim patentini alan Ordu Büyükşehir Belediyesi, tamamen Ordu iline ait konsept ile çikolata üretim tesisi ve kafe işletmesini halkın hizmetine açtı
YEREL HABERLER Kibele çikolata markası oldu Ordu’da Doğu ...
Vali, Perşembe Yaylası'na hayran kaldı
YEREL HABERLER Vali, Perşembe Yaylası'na hayran kaldı
Kamp Ordu, Akinek Yaylası'nın tüm güzelliğini keşfetti
YEREL HABERLER Kamp Ordu, Akinek Yaylası'nın tüm güzelliğini ...
'Sakin Şehir' unvanlı Perşembe ilçesi, ilgi çekiyor
YEREL HABERLER 'Sakin Şehir' unvanlı Perşembe ilçesi, ilgi çekiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X