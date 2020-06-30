9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu

<br>Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA) ORDU'nun Altınordu ilçesinde, daha önce ehliyetine el konulmasına rağmen, 9'uncu kez alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalanan sürücü D.E.´nin (43) ehliyetine, 50 yıl süreyle el konuldu.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Mahallesi´nde, bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrolde, sürücü D.E.´nin 3.26 promil alkollü olduğu belirlendi. 9´uncu kez alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı saptanan D.E.'nin ehliyetine, 2070 yılına kadar el konuldu.<br>93 yaşına kadar araç kullanamayacak olan sürücüye ayrıca, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 6147 TL ceza uygulandı. Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK<br>2020-06-30 15:48:35<br>
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