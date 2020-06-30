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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyetisyenden korona virüsü sürecinde sağlıklı beslenme önerileri

İHA

Diyetisyenden korona virüsü sürecinde sağlıklı beslenme önerileri

Ordu’nun Fatsa ilçesinde görev yapan Diyetisyen Zülal Yılmaz, korona virüs (Kovid19) salgınında insanların bilinçsiz alışveriş yaptıklarını belirterek, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.
Özel Meditech Hastanesi Diyetisyeni Zülal Yılmaz, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgınında bazı insanların bilinçsiz bir şekilde alışveriş yaparak, dengesiz beslenebildiklerini ifade etti. Zor bir dönemden geçildiğini ve atlatılan karantina süreci ile normalleşme sürecinde insanların sağlıklı beslenmenin önemine değinen Diyetisyen Zülal Yılmaz, sağlıklı beslenmenin en başında bilinçli alışverişin geldiğini ifade etti.

“Alışveriş listesi çok önemli”
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte insanların fazla kilolarından kurtulmak için diyet arayışlarına girdiğini anlatan Yılmaz, “Normalleşme sürecinde olsak da tehlike hala devam ediyor. Markette daha az zaman geçirmek ve gereğinden fazla besin alıp israf etmemek için alışveriş listesi yapmak çok önemli. Öncelikle taze sebze meyveleri sepetimizden eksik etmeyelim ve çeşitli olmalarına da dikkat edelim. Tam tahıllı ekmekler, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri mutlaka sepetimizde olsun” dedi.

Paketli gıdalarda dikkat edilmesi gerekenler
Diyetisyen Zülal Yılmaz, paketli hazır gıdaların satın alınmadan önce bazı dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek, şu ifadelere yer verdi:
“Paketi elimize aldık önceliğimiz son kullanma tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihine bakmak. Basitçe karşılaştırdığımızda, son kullanma tarihi besinleri bozulmadan önce tüketebileceğimiz son tarih, tavsiye edilen tüketim tarihi ise besinin besleyiciliğinin en iyi olduğu son tarih. Bu tarihten sonra besleyicilik azalır ve besin bozulabilir. İki tarihinde geçmemiş olması önemli. Bir sonraki adım içindekileri okumak. Bu bölümde yazılış sırası ürünün içinde bulunma miktarlarına göre belirlenir. Önce yazılanlar en fazla bulunanlar. İçeriğin daha sade ve bildiğiniz besinlerden oluşmasına dikkat edin.”

Gıdaların üzerindeki yazılar aldatabilir
Hazır gıdalar üzerindeki bazı yazıların insanları aldatabileceğine de dikkat çeken Özel Meditech Hastanesi Diyetisyen Zülal Yılmaz, “Bir ürünün üzerinde şekersiz yazıyor diye sağlıklı olduğunu düşünüp hemen sepete atmayın. İçeriğini okuyup fruktoz şurubu, mısır şurubu, rafine şeker gibi eklenmiş şekerlerin veya aspartam gibi tatlandırıcıların olmamasına dikkat edin. Light ibaresi de aynı şekilde yanıltıcı olabilir. Yağ miktarları azaltılmış ürünlere ilave şeker veya tatlandırıcı eklenmiş olabilir. Aynı zamanda içeriğin de trans yağ veya diğer bir adıyla hidrolize yağ yazmamasına da dikkat edin. Tuz veya sodyum içeriği düşük ürünleri tercih edin. Monosodyum glutamat içeren besinlerden uzak durun. Lif vitamin mineral içeriği yüksek besinleri tercih edin” ifadelerine yer verdi.

Enerji ve besin öğesi kısmı incelenmeli
“Enerji ve besin öğesi kısmını incelediğimizde ise verilen değerlerin bir porsiyon için mi, 100 gram için mi yoksa tüm paket için mi verilmiş olduğuna mutlaka kontrol edin” diyen Diyetisyen Zülal Yılmaz, “Besinlerin saklama koşullarına da mutlaka dikkat inceleyin. Muhafaza etmekte zorlanacağınız ürünleri tercih etmeyin. Son olarak virüsün bulaşma riskini azaltmak için marketlerde mutlaka tek kullanımlık eldivenler ve maskeler kullanın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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