Arı kovanına yuva yapan yılanı besliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arı kovanına yuva yapan yılanı besliyor

DHA

Ahmet BAYRAK/ULUBEY (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ulubey ilçesinde, 25 yıldır arıcılık yapan Mustafa Kahraman (50), 2 yıldır, boş arı kovanına yuva yapan 1 metre uzunluğundaki yılanı besliyor. Kahraman, "Benim yılanım çok yakışıklı, kadife gibi" dedi. Karadeniz Bölgesi´nde son günlerde görülen yılanlar vatandaşları endişelendirirken, Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Bekirbey Ormanları'nda arıcılık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Kahraman'ın boş olan arı kovanına 2 yıl önce bir yılan yuva yaptı. Kahraman da yılanı beslemeye karar verdi. Hem arıların hem de yılanın bakımını yapan Kahraman, "Kestane balı...

Arı kovanına yuva yapan yılanı besliyor

<br>Ahmet BAYRAK/ULUBEY (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ulubey ilçesinde, 25 yıldır arıcılık yapan Mustafa Kahraman (50), 2 yıldır, boş arı kovanına yuva yapan 1 metre uzunluğundaki yılanı besliyor. Kahraman, "Benim yılanım çok yakışıklı, kadife gibi" dedi.<br>Karadeniz Bölgesi´nde son günlerde görülen yılanlar vatandaşları endişelendirirken, Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Bekirbey Ormanları'nda arıcılık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Kahraman'ın boş olan arı kovanına 2 yıl önce bir yılan yuva yaptı. Kahraman da yılanı beslemeye karar verdi. Hem arıların hem de yılanın bakımını yapan Kahraman, "Kestane balı üretiyorum. Arı kovanlarının birinde yılan gördüm ve onunla ilgilendim, ara sıra yiyecek veriyorum. Çok iyi dost olduk. Beni görünce kaçmıyor ve bana zarar vermiyor. Yılanım çok yakışıklı, kadife gibi, çok uysal. Hayvanın kimseye zararı yok, fare, kertenkele gibi hayvanları yiyor" diye konuştu.<br>Yılanı görmeye gelen Metin Çakmak ise "Yılan, kovan kapağının altına yuva yapmış ve sürekli kapağın altında duruyor. Hayvanlara zarar vermemek gerçekten güzel bir durum" dedi.<br>Caner Cebeci de "Sosyal medyada Mustafa Kahraman´ın arı kovanının içinde yılan beslediğini görünce merak ettik. Gerçekten yılanla arasında değişik bir bağ oluşmuş, geldiğimize değdi" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ulubey Ahmet BAYRAK<br>2020-07-01 11:31:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sollamak isterken kaza yaptı
YEREL HABERLER Sollamak isterken kaza yaptı
Ayazlı Mahallesi de doğalgazla buluşuyor
YEREL HABERLER Ayazlı Mahallesi de doğalgazla buluşuyor
Diyetisyenden korona virüsü sürecinde sağlıklı beslenme önerileri
YEREL HABERLER Diyetisyenden korona virüsü sürecinde sağlıklı ...
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
YEREL HABERLER 9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 ...
Ordu'da rafting için çalışmalar başlatıldı Ordu Valisi Tuncay Sonel’in başlattığı proje ile Ordu’da rafting sporu yapılacak
YEREL HABERLER Ordu'da rafting için çalışmalar başlatıldı Ordu ...
Karpuzun faydası saymakla bitmiyor
YEREL HABERLER Karpuzun faydası saymakla bitmiyor
Şakrak, Azerbaycan basınında
YEREL HABERLER Şakrak, Azerbaycan basınında
Ordu’da bir haftada yaklaşık 10 bin araç denetlendi
YEREL HABERLER Ordu’da bir haftada yaklaşık 10 bin araç denetlendi
Şantaja suçüstü: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Şantaja suçüstü: 1 tutuklama
İkiz kalan nineler, 4 ay sonra kardeşlerinin mezarını ziyaret etti Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan ve biran olsun ayrılmayan nineler, halen acısını yaşadıkları kardeşlerinin mezarını ziyaret edebildiler
YEREL HABERLER İkiz kalan nineler, 4 ay sonra kardeşlerinin mezarını ...
Altınordu’da alt ve üst yapıda değişim sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu’da alt ve üst yapıda değişim sürüyor
Yaylalarda koyunlar için ‘kırkma’ zamanı
YEREL HABERLER Yaylalarda koyunlar için ‘kırkma’ zamanı
Altınordu’da hizmet kalitesi arttırılmak için eğitimler devam ediyor
YEREL HABERLER Altınordu’da hizmet kalitesi arttırılmak için ...
İkranur için Ordu’dan yardım ekibi gönderildi
YEREL HABERLER İkranur için Ordu’dan yardım ekibi gönderildi
Çambaşı, 4 mevsime hazırlanıyor
YEREL HABERLER Çambaşı, 4 mevsime hazırlanıyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Onur yürüyüşü böyle olur’ hatırlatması
YEREL HABERLER Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Onur yürüyüşü böyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X