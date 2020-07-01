Arı kovanına yuva yapan yılanı besliyor

<br>Ahmet BAYRAK/ULUBEY (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ulubey ilçesinde, 25 yıldır arıcılık yapan Mustafa Kahraman (50), 2 yıldır, boş arı kovanına yuva yapan 1 metre uzunluğundaki yılanı besliyor. Kahraman, "Benim yılanım çok yakışıklı, kadife gibi" dedi.<br>Karadeniz Bölgesi´nde son günlerde görülen yılanlar vatandaşları endişelendirirken, Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Bekirbey Ormanları'nda arıcılık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Kahraman'ın boş olan arı kovanına 2 yıl önce bir yılan yuva yaptı. Kahraman da yılanı beslemeye karar verdi. Hem arıların hem de yılanın bakımını yapan Kahraman, "Kestane balı üretiyorum. Arı kovanlarının birinde yılan gördüm ve onunla ilgilendim, ara sıra yiyecek veriyorum. Çok iyi dost olduk. Beni görünce kaçmıyor ve bana zarar vermiyor. Yılanım çok yakışıklı, kadife gibi, çok uysal. Hayvanın kimseye zararı yok, fare, kertenkele gibi hayvanları yiyor" diye konuştu.<br>Yılanı görmeye gelen Metin Çakmak ise "Yılan, kovan kapağının altına yuva yapmış ve sürekli kapağın altında duruyor. Hayvanlara zarar vermemek gerçekten güzel bir durum" dedi.<br>Caner Cebeci de "Sosyal medyada Mustafa Kahraman´ın arı kovanının içinde yılan beslediğini görünce merak ettik. Gerçekten yılanla arasında değişik bir bağ oluşmuş, geldiğimize değdi" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ulubey Ahmet BAYRAK<br>2020-07-01 11:31:24<br>

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