OBB-TÜBİTAK iş birliği Ordu Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK, bilimsel ve teknolojik faaliyetlerde ortak hareket etme kararı aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OBB-TÜBİTAK iş birliği Ordu Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK, bilimsel ve teknolojik faaliyetlerde ortak hareket etme kararı aldı

İHA

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bilimsel ve teknolojik faaliyetleri Ordu Büyükşehir Belediyesi ile paylaşacak.

OBB-TÜBİTAK iş birliği Ordu Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK, bilimsel ve teknolojik faaliyetlerde ortak hareket etme kararı aldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bilimsel ve teknolojik faaliyetleri Ordu Büyükşehir Belediyesi ile paylaşacak.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in geçen yıl TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı Ordu’ya davet etmesinin ardından yürütülen çalışmalar sonrasında, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından hazırlanan iş birliği raporu geniş katılımlı bir toplantı ile masaya yatırıldı.

Ordu kenevir işleme merkezine talip
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı ve beraberindeki heyet Ordu’ya geldi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Genel Sekreter Coşkun Alp’in başkanlığında düzenlenen toplantıda tarımdan enerjiye birçok proje görüşüldü. TÜBİTAK MAM yetkilileri yaptıkları sunumlarla Ordu’ya özel hazırladıkları projeleri katılımcılara aktarırken, özellikle Ordu'nun doğal ürünleri olan fındık, bal, orman ürünleri ve endemik bitkileri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesinin planlandığı ifade edildi. Toplantıda, Ordu'ya has bir koyun ırkının da hazırlanacak olan proje ile hayata geçirilebileceği vurgulanırken, ayrıca kenevir üretimine izin verilen 19 ilden biri olan Ordu ilinde de büyük gelir getiren tıbbi kenevir üretimi yapılabileceği belirtildi. TUBİTAK yetkililerinin bu bölgede “Kenevir İşleme Merkezi” kurmayı düşündüklerinin açıklanmasının ardından ise Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu projeye talip olduklarını ve bunun için alt yapıyı birlikte oluşturabileceklerini teklif ettiler.

“Fındığa sahip çıkılmalı”
Bölgenin önemli bir geçim kaynağı olan fındıkla ilgili de yürütülen projeleri aktaran TÜBİTAK yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Fındığa sahip çıkmalıyız. Bu ürünü katma değere dönüştürmeliyiz. ARGE çalışmalarımızda fındık yağı, fındık sütü, fındık tozu, fermente ürünler (peynir, tofu gibi), fındık draje, propolisli çikolata, probiyotikli fındıklı çikolata gibi ürünler geliştiriyoruz” açıklamasında bulundular.
“TÜBİTAK bölgeye çok şey katacak”
Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, TÜBİTAK’ın Ordu'ya ve bölgeye çok şeyler katabileceğini düşündüklerini belirtti. Alp, “Bu bölgede önceliğimiz olan yol ve suyun dışına çıkarak tarımsal faaliyetlere de el uzattık. Sayın başkanımızın önderliğinde hayvancılıktan seracılığa, çiçekçilikten arıcılığa birçok proje ortaya çıktı. Sayın başkanımızın da dediği gibi bizler de ‘fındıkla koyun, gerisi oyun’ diyoruz. Katkılarınız için tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hilmi Güler proje adamıdır”
TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile bakanlığı döneminde birlikte çalıştığını belirtti. Makaracı, “Sayın bakanımız daha önce TÜBİTAK’ta Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. TÜBİTAK, üniversiteler ile sanayi arasında bir köprüdür. Bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye geniş bir alanda hizmet veriyoruz. Belediyecilik doğrudan halka dokunan bir hizmet alanıdır. Sizler insana, zamana ve mekâna dokunuyorsunuz. Ordu Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile Ordu’ya ve Ordululara hizmet vermek bizler için mutluluk verici. Sayın bakanımız değerli bir proje adamıdır. Onun tecrübesi ile eminim ki çok önemli işlere imza atacağız” diye konuştu.
Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından heyetler, planlanan projeleri yerinde değerlendirmek için saha ve tesislerde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Sonel: "Ünye yaşanılacak bir şehir”
YEREL HABERLER Vali Sonel: "Ünye yaşanılacak bir şehir”
Fındıkta '18 lira' tepkisi Serbest piyasada 10 gün önce 24 lira olan fındık fiyatının bir anda 18 liraya düşürülmesinin şaşkınlığı yaşanıyor OTSO Başkanı Servet Şahin: “Fındık fiyatlarındaki bu istikrarsızlık sorgulanmalıdır” “TMO’dan fındık almak için kavga eden tüccar ve sanayiciler, üreticinin fındığına gelince niçin 18 liraya indirdiler, bunun sorgulanması gerekir”
YEREL HABERLER Fındıkta '18 lira' tepkisi Serbest piyasada 10 gün ...
Fındık ihracatında rekor Fındık sezonunun bitmesine iki ay kalmasına rağmen fındık ihracatından 2.2 milyar dolar gelir elde edilerek tüm zamanların rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Fındık ihracatında rekor Fındık sezonunun bitmesine ...
Ordu´da 1 cadde ve 4 sokak karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu´da 1 cadde ve 4 sokak karantinaya alındı
Ordu'nun bazı caddelerinde karantina uygulanacak
YEREL HABERLER Ordu'nun bazı caddelerinde karantina uygulanacak
Mavi ile yeşilin ortasında Kabotaj Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Mavi ile yeşilin ortasında Kabotaj Bayramı kutlandı
Ordu’da rafting için deneme turu atıldı Vali Tuncay Sonel kürek çekerek, yaklaşık 4 kilometrelik parkuru tamamladı
YEREL HABERLER Ordu’da rafting için deneme turu atıldı Vali Tuncay ...
İtfaiyeden “bal” gibi müdahale Bal arılarını önce ihbar etti, sonra sahiplendi
YEREL HABERLER İtfaiyeden “bal” gibi müdahale Bal arılarını önce ...
Arı kovanına yuva yapan yılanı besliyor
YEREL HABERLER Arı kovanına yuva yapan yılanı besliyor
Sollamak isterken kaza yaptı
YEREL HABERLER Sollamak isterken kaza yaptı
Ayazlı Mahallesi de doğalgazla buluşuyor
YEREL HABERLER Ayazlı Mahallesi de doğalgazla buluşuyor
Diyetisyenden korona virüsü sürecinde sağlıklı beslenme önerileri
YEREL HABERLER Diyetisyenden korona virüsü sürecinde sağlıklı ...
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
YEREL HABERLER 9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 ...
Ordu'da rafting için çalışmalar başlatıldı Ordu Valisi Tuncay Sonel’in başlattığı proje ile Ordu’da rafting sporu yapılacak
YEREL HABERLER Ordu'da rafting için çalışmalar başlatıldı Ordu ...
Karpuzun faydası saymakla bitmiyor
YEREL HABERLER Karpuzun faydası saymakla bitmiyor
Şakrak, Azerbaycan basınında
YEREL HABERLER Şakrak, Azerbaycan basınında
Ordu’da bir haftada yaklaşık 10 bin araç denetlendi
YEREL HABERLER Ordu’da bir haftada yaklaşık 10 bin araç denetlendi
Şantaja suçüstü: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Şantaja suçüstü: 1 tutuklama
İkiz kalan nineler, 4 ay sonra kardeşlerinin mezarını ziyaret etti Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan ve biran olsun ayrılmayan nineler, halen acısını yaşadıkları kardeşlerinin mezarını ziyaret edebildiler
YEREL HABERLER İkiz kalan nineler, 4 ay sonra kardeşlerinin mezarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X