OBB-TÜBİTAK iş birliği Ordu Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK, bilimsel ve teknolojik faaliyetlerde ortak hareket etme kararı aldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bilimsel ve teknolojik faaliyetleri Ordu Büyükşehir Belediyesi ile paylaşacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in geçen yıl TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı Ordu’ya davet etmesinin ardından yürütülen çalışmalar sonrasında, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından hazırlanan iş birliği raporu geniş katılımlı bir toplantı ile masaya yatırıldı.



Ordu kenevir işleme merkezine talip

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı ve beraberindeki heyet Ordu’ya geldi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Genel Sekreter Coşkun Alp’in başkanlığında düzenlenen toplantıda tarımdan enerjiye birçok proje görüşüldü. TÜBİTAK MAM yetkilileri yaptıkları sunumlarla Ordu’ya özel hazırladıkları projeleri katılımcılara aktarırken, özellikle Ordu'nun doğal ürünleri olan fındık, bal, orman ürünleri ve endemik bitkileri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesinin planlandığı ifade edildi. Toplantıda, Ordu'ya has bir koyun ırkının da hazırlanacak olan proje ile hayata geçirilebileceği vurgulanırken, ayrıca kenevir üretimine izin verilen 19 ilden biri olan Ordu ilinde de büyük gelir getiren tıbbi kenevir üretimi yapılabileceği belirtildi. TUBİTAK yetkililerinin bu bölgede “Kenevir İşleme Merkezi” kurmayı düşündüklerinin açıklanmasının ardından ise Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu projeye talip olduklarını ve bunun için alt yapıyı birlikte oluşturabileceklerini teklif ettiler.



“Fındığa sahip çıkılmalı”

Bölgenin önemli bir geçim kaynağı olan fındıkla ilgili de yürütülen projeleri aktaran TÜBİTAK yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Fındığa sahip çıkmalıyız. Bu ürünü katma değere dönüştürmeliyiz. ARGE çalışmalarımızda fındık yağı, fındık sütü, fındık tozu, fermente ürünler (peynir, tofu gibi), fındık draje, propolisli çikolata, probiyotikli fındıklı çikolata gibi ürünler geliştiriyoruz” açıklamasında bulundular.

“TÜBİTAK bölgeye çok şey katacak”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, TÜBİTAK’ın Ordu'ya ve bölgeye çok şeyler katabileceğini düşündüklerini belirtti. Alp, “Bu bölgede önceliğimiz olan yol ve suyun dışına çıkarak tarımsal faaliyetlere de el uzattık. Sayın başkanımızın önderliğinde hayvancılıktan seracılığa, çiçekçilikten arıcılığa birçok proje ortaya çıktı. Sayın başkanımızın da dediği gibi bizler de ‘fındıkla koyun, gerisi oyun’ diyoruz. Katkılarınız için tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.



“Hilmi Güler proje adamıdır”

TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile bakanlığı döneminde birlikte çalıştığını belirtti. Makaracı, “Sayın bakanımız daha önce TÜBİTAK’ta Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. TÜBİTAK, üniversiteler ile sanayi arasında bir köprüdür. Bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye geniş bir alanda hizmet veriyoruz. Belediyecilik doğrudan halka dokunan bir hizmet alanıdır. Sizler insana, zamana ve mekâna dokunuyorsunuz. Ordu Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile Ordu’ya ve Ordululara hizmet vermek bizler için mutluluk verici. Sayın bakanımız değerli bir proje adamıdır. Onun tecrübesi ile eminim ki çok önemli işlere imza atacağız” diye konuştu.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından heyetler, planlanan projeleri yerinde değerlendirmek için saha ve tesislerde incelemelerde bulundu.

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