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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık ihracatında rekor Fındık sezonunun bitmesine iki ay kalmasına rağmen fındık ihracatından 2.2 milyar dolar gelir elde edilerek tüm zamanların rekoru kırıldı

İHA

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Edip Sevinç, Haziran ayında Türk fındık ihracatında rekor kırıldığını belirtti. Sevinç, fındık sezonunun bitmesine iki ay kalmasına rağmen fındık ihracatından 2,2 milyar dolar gelir elde edildiğini açıkladı.

Fındık ihracatında rekor Fındık sezonunun bitmesine iki ay kalmasına rağmen fındık ihracatından 2.2 milyar dolar gelir elde edilerek tüm zamanların rekoru kırıldı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Edip Sevinç, Haziran ayında Türk fındık ihracatında rekor kırıldığını belirtti. Sevinç, fındık sezonunun bitmesine iki ay kalmasına rağmen fındık ihracatından 2,2 milyar dolar gelir elde edildiğini açıkladı.
1 Eylül 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında bütün zamanların rekoru kırılarak 311 bin 499 ton iç fındık ihracatı yapıldığını belirten Sevinç, “Bu rakamın 31 Ağustos 2020’de 330 bin ton iç fındık miktarını geçebileceğini tahmin ediyoruz. Türkiye fındık ihracatından gelen net döviz miktarı ise 30 Haziran 2020 itibarıyla 2 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın da Ağustos ayı sonunda 2,2 milyar dolara yaklaşacağını tahmin ediyoruz” dedi.
Bu sonuçların Türk fındık ihracat sektörü ve Türk fındık sanayici ile ihracatçıları için büyük bir başarı olduğunu kaydeden Sevinç, “Bu başarıda elbette ihracatçılarımız kadar başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, önce politikaları dünya dengelerini ve üreticiyi gözeterek erken açıklayan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin yanında fiyat regülasyonunu büyük oranda doğru yöneten TMO’nun da payları taktire şayandır. Ayrıca her platformda tüm ihracatçıların yanında olan ve bütün taleplerimizi dinleyip sonuca ulaştıran Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a da müteşekkiriz. Özetle başarı Türkiye Cumhuriyeti devletinindir” diye konuştu.

“Zor bir yıla giriyoruz”
20202021 fındık ihracat sezonunun dalga dalga yayılan pandeminin oluşturduğu talep krizi ile çok zorlu geçeceği uyarısında bulunan Sevinç, bu süreçte popülist açıklama ve senaryolara itibar edilmemesi gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:
“Türkiye’de geçen yıldan düşük olacağı tahmin edilen ancak beklenenin üstünde olması beklenen 2020 ürünü rekoltesine rağmen rakip üretici ülkelerdeki yüksek rekolteler nedeniyle dünya fındık arz toplamının geçen yıldan yüksek olacağı anlaşılmaktadır. Başta Amerikan Bademi olmak üzere Türk Fındığına çeşitli kategorilerde rakip diğer sert kabuklu yemişler, çok yüksek rekolteler nedeniyle olağanüstü fiyat düşüşleri yaşamaktadır. Halen pek çok alandaki en büyük rakibimiz ABD bademi, Türk fındığının yarı fiyatına yakın olup, fiyatlarının daha da düşeceği öngörülmektedir. Bu durum fındığımıza mutlaka olumsuz yansıyacaktır. Pandemi nedeni ile bir talep belirsizliği dönemi yaşanmakta olup, bu durumun uzun sürebilecek bir düşük talep dönemine ve durgunluğa evrilme ihtimali mevcuttur. Unutulmamalıdır ki arz/talep dengesi her türlü iktisadi faaliyetin başat faktörüdür ve daima son sözü bu denge söyler. Bugün piyasalarda yaşanan sıkıntılar da uçuk kaçık senaryolardan değil arz talep dengesinin talep ayağının doğru tahmin edilememesinden kaynaklanmıştır. Bu nedenle yeni sezon politikası oluşturulurken üretici memnuniyeti yanında dünya dengeleri de dikkatle gözetilmelidir.”
Sevinç, açıklamasının son bölümünde şu uyarıda bulundu:
“Türk fındığı lokal popülist çılgınlıklara terk edilemeyecek kadar değerli ve fındık ihracatı da çok ciddi bir konudur. Ülkemizde binlerce yıllık tarihimizden kaynaklanan mevcut devlet aklının en doğru çözümü bulacağına inanıyoruz. Türk fındık ihracatçılarının hükümetin ilan edeceği politikalar sonrasında yine tüm zorlukları aşarak yeni rekorlar için koşacağından aziz milletimiz emin olmalıdır.”

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