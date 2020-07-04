Ordu’da çiftçi kadınların geliri arı sütünden

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ve Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen “Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi” sona erdi.

Ordu’da, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan insanların birer önder çiftçi olmaları, faaliyet gösterdikleri alanda bilgilerini artırıp katma değeri yüksek ürünler üreterek daha fazla gelir elde etmelerine yönelik olarak 2018 yılında başlayan ve süresi boyunca 75 kadına eğitim verilen proje kapsamında bu yıl eğitim alan önder kadın çiftçilere sertifikaları takdim edildi.



75 kadın sertifika aldı

Altınordu, Ulubey, Perşembe, Fatsa ve Gölköy ilçelerinde, arıcılık yaparak geçimini sağlayan ve her ilçeden 15 kişi olmak üzere toplam 75 kadın üreticiye, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik personellerince arı sütü üretim teknikleriyle ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verildi.



Arı sütü tüm dünyaya pazarlanıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından arı kolonisi ve arıcılık malzemeleri noktasında desteklenen projede verilen uygulamalı eğitimlerde arı sütü üretim teknikleri hakkında donanımlı hale gelen önder kadın çiftçiler, arı sütü üretmeye devam ediyor. Üretilen arı sütü ise Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş. tarafından Ordu’ya ve eticaret aracılığıyla tüm dünyaya pazarlanıyor.



Yeni gelir kapısı

Arıdan elde edilen bal, polen, propolis gibi ürünlerin yanı sıra birçok hastalığa iyi geldiği bilinen ve bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütü üretiminin ilimizde yapılıyor olması son derece önem arz ediyor. Bal üretiminde lider konumda olan Ordu’da, bal dışındaki arı ürünleri üretiminin artmasıyla arıcılık faaliyetlerini yürüten insanlar katma değeri yüksek ürünler üreterek daha fazla kazanç elde etmeye başladı.

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