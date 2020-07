Turizmin yeni gözdesi: Hoynat

Türkiye’de tepeli karabatakların yuva yaptığı tek yer olarak bilinen Hoynat Adası, her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlıyor. Manzaranın tadını çıkaran ziyaretçiler, gördüğü güzellikleri görüntüleyerek ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor.

Üzerinde küçük surlar ve su kalıntıları bulunan, eski zamanlarda gemiciler tarafından depo ve sığınak olarak kullanılan, günümüzde ise tepeli karabatak kuşlarının ve gümüş renkli martıların yaşam alanı olarak bilinen Hoynat Adası çevresinde peyzaj düzenleme çalışması hayata geçirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında adanın karşısında yapılan değişiklikle seyir daha keyifli hale getirildi. Kumsal alanının ulaşılabilir olması ve kullanımının artırılması adına ahşap basamaklarla deniz seviyesine iniş sağlandı ve atıl durumda olan seyir alanında güvenlik için korkuluk imalatı yapıldı. Ziyaretçiler için otopark alanı oluşturulan çalışmalarda ayrıca oturma grupları yerleştirilen seyir alanının zeminine granit ve bazalt döşenirken, kuş gözlemi yapılması için teras alanına iki adet seyir dürbünü yerleştirildi.

Doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Hoynat Adası’nda yapılan çalışmalar ziyaretçilerden de tam not aldı. Adayı seyre gelen vatandaşlar, “Ordu’nun önemli turizm mekânlarından olan Hoynat Adası’nda yapılan çalışmalar çok güzel olmuş. Önceki yıllarda çocuklarla gelme şansımız yoktu. Korkuluklar olmadığı için seyir alanı güvenli değildi. Şimdi rahatlıkla gezilebilecek güvenli bir alan oluşturulmuş. Yapılan çalışmalarla Hoynat Adası daha ilgi çekici bir hale gelmiş. On numara çalışma gerçekleştirilmiş” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.