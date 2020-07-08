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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık üreticisinin gözü taban fiyatta

DHA

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) KARADENİZ'de fındık hasadı sezonu hazırlıkları devam ederken üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı taban alım fiyatını merakla bekliyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık üreticisinin bu sezon 24 lira fiyat beklediğini açıkladı.    Türkiye yılda 500 ile 700 bin ton arasında fındık üretimi yaparak, dünyada hem üretimde hem de ihracatta söz sahibi olmayı sürdürüyor. İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 110'dan fazla ülkeye fındık ihracatı yapan Türkiye, tarım ve gıda ürünleri...

Fındık üreticisinin gözü taban fiyatta

<br>Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) KARADENİZ'de fındık hasadı sezonu hazırlıkları devam ederken üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı taban alım fiyatını merakla bekliyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık üreticisinin bu sezon 24 lira fiyat beklediğini açıkladı.   <br>Türkiye yılda 500 ile 700 bin ton arasında fındık üretimi yaparak, dünyada hem üretimde hem de ihracatta söz sahibi olmayı sürdürüyor. İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 110'dan fazla ülkeye fındık ihracatı yapan Türkiye, tarım ve gıda ürünleri ihracatının yüzde 9'unu tek başına fındıktan sağlıyor. 592 bin kayıtlı fındık üreticisinin olduğu Türkiye'de, 728 bin hektar alan üzerinde fındık üretimi yapılıyor. Türkiye yaptığı 250 bin ton iç fındık ihracatıyla da dünya fındık ihracatının yüzde 76'sını tek başına karşılıyor. Yılda 2 milyar doların üzerinde gelir elde edilen fındık ihracatı her geçen yıl katlanarak artarken, üreticiler de dekar başına üretimi artırması için destekleniyor. Fındık üreticilerine ayrıca dekar başına 170 lira 'alan bazlı gelir desteği' ödemesi de yapılıyor. TMO tarafından son yıllarda müdahale alımı yapılmasıyla serbest piyasada fındık fiyatının da artması üreticinin yüzünü güldürüyor.<br>'FİYATIN HASATTAN ÖNCE AÇIKLANACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ'<br>Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, yeni hasat sezonu öncesi üreticilerin hazırlıklarını sürdürürken, bir taraftan da merakla TMO tarafından verilecek fındık alım fiyatının beklendiğini söyledi. Geçen sezon fındık hasadı başlamadan önce TMO alım fiyatının erkenden açıklandığını, bunun da piyasaya çok olumlu etkileri olduğunu hatırlatan Akça, "TMO'nun fındık alım kriterleri ve fiyatı geçen yıl daha üretici bahçeye girmeden açıklandı. Bu hem üretici hem sanayici hem de bu sektörle iştigal eden herkes açısından çok iyi oldu. Üretici erkenden fındığını kaçtan satacağını bilerek ona göre hesap yaptı. Levant kalite fındığın fiyatı 16 TL  50 kuruş, Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı ise 17 TL olarak belirlenmişti. Bu sene de fındık fiyatının hasattan önce açıklanacağını tahmin ediyoruz, böyle bir çalışma olduğunu biliyoruz. İnşallah üreticilerimizi memnun edecek bir taban fiyat açıklanacaktır. En önemlisi TMO'nun sezonun başından sonuna kadar piyasada olması, alım yerleri sayısını artırarak vatandaşımıza daha kaliteli ve çabuk hizmet vermesiyle alakalı çalışmalarımız var" dedi.<br>'24 LİRA OLMASI YÖNÜNDE BEKLENTİMİZ VAR'<br>Talepleri ilettiklerini, bu anlamda 24 lira fiyat beklediklerini de vurgulayan Akça, "Ziraat odaları olarak henüz taban fiyat çalışması yapmadık çünkü henüz maliyetler ortaya çıkmadı. Ancak mevcut çalışmayla oluşan bir rakam var. Fındık taban fiyatının en az 24 TL olması yönünde beklentimiz var. Maliyetleri yaptıktan sonra bunu talep edeceğiz. TMO'nun en son 22 bin ton fındığı 24 TL'den piyasaya sattığı bağlamla birleştirip bir taban fiyat talep ediyoruz. Bunu TMO'nun en son sattığı fındık fiyatı olarak belirledik. Fındığa 24 TL istiyoruz ama en son rakamımızı maliyetleri yaptıktan sonra bu rakamı tekrar revize edip yukarı çekebiliriz. Fındık çok değerli, çok talebi olan bir ürün. Eğer üreticiler, sanayiciler, ihracatçılar hep beraber olursak fındığı değerinde değerlendireceğiz" diye konuştu.<br>'FİYAT ERKENDEN AÇIKLANIRSA İYİ OLUR'<br>Fındık üreticisi Ali Beyazıt ise geçen sezon fiyatın hasattan önce açıklanmasıyla özellikle işçi maliyetleri konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını, bunun da önemli katkısı olduğunu belirterek, "Temmuz ayının son haftaları ya da ağustosun ilk haftasında bahçelere girmeyi ümit ediyoruz. Şu an hava gayet güzel gidiyor, fındığın erken olgunlaşması söz konusu. Elimizden geldiğinde kendimiz ve yerli işçilerimizle fındığı toplayacağız. Geçen seneki gibi bu sene de fiyat erkenden açıklanırsa 25 TL civarında olursa çok iyi olur. Fındık üreten kime sorarsanız sorun herkes aynı rakamı söyleyecektir çünkü fındık çok kazandıran bir ürün" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Nedim KOVAN<br>2020-07-08 09:21:05<br>

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