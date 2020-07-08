Perşembe Stadı soyunma odasına kavuşuyor

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Ordu’da Perşembe Belediyesinin destekleriyle ilçe futbol stadına sporcu soyunma odalarının yapımına başlandı.

Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin ve Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan yapılan inşaatı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Perşembe İlçe Stadına yapılan soyunma odalarında iki adet soyunma odası, kadınerkek hakem soyunma odası ile duş ve WC yapılıyor. Sporcu soyunma odaları 60 gün sonunda tamamlanarak hizmete açılacak.

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