Ordu’da yamaç paraşütü uçuşları tekrar başladı

Ordu'nun en önemli turizm cazibe merkezi Boztepe'de, adrenalin tutkunlarının gözdesi olan yamaç paraşütü uçuşlarına yeniden başlandı.

Kentin seyir terası konumundaki 530 rakımlı Boztepe’de gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarına tüm dünyada etkili olan Kovid19 salgını nedeniyle ara verilmişti. Alınan güvenlik tedbirleri sonrası uçuşlara tekrar açılan parkurun ilk deneme uçuşunu ise Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman ve Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz gerçekleştirdi.



“Parkur alanı modernleşecek”

Amaçlarının Ordu'nun turizmine ve tanıtımına katkı sunmak olduğuna dikkat çeken Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “Ordu’nun önemli turizm noktalarından birisi olan Boztepe’de yamaç paraşütü uçuşları Kovid19 Virüsüne karşı alınan tedbirlerin ardından tekrar başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de ilimizde bu sporun daha da geniş kitleler tarafından yapılması için çalışma yapacağız. İlk iş olarak deforme olmuş ve ilimize yakışmayan pist alanında yenileme çalışması başlattık. Toplamda 250 metrekare olan pist alanını sil baştan daha modern hale getireceğiz. Bunun haricinde zemin üstüne doğal doku ile uyumlu yeşil kauçuk kaplama yapacağız. 10 gün içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz bu çalışma ile yerli ve yabancı turistlerimize daha iyi hizmet ederek ilimize yakışır bir alanın kazandırılmasını sağlayacağız” dedi.



“Ordu 12 ay turist ağırlayacak”

Belediye olarak ilimizin turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için çalışmaların her alanda devam ettiğini vurgulayan Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, “Bizim amacımız Ordu'yu 12 ay yaşanır ve seyahat edilebilir şehir haline getirmek. Bu bağlamda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in liderliğinde ilimiz turizmini daha da yukarıya çıkartmak için çalışmalarımızı her alanda yürütüyoruz. Bunun bir örneğini de burada görmüş olduk. Büyükşehir dokunuşu ile yamaç paraşütü artık ilimizde daha farklı noktaya gelecek” diye konuştu.

Öte yandan yapılacak pist ve çevre düzenleme çalışmaları ile Ordu’nun önemli turizm noktalarından birisi olan Boztepe’ye turist ziyaretinin artması hedefleniyor.

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