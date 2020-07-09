OSKİ’den Ünye’de sel ve taşkın önlemi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ünye ilçesinde yapımına başlanan ve oluşabilecek herhangi bir su taşkınlarına karşı OSKİ ekipleri tarafından kutu menfez (baks) çalışması başlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Atatürk Mahallesi ile birçok mahalle sınırları içerisinde oluşabilecek sel ve su taşkınlarına karşı önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Özellikle ara cadde ve sokaklarda yağmur sularının oluşturabileceği su taşkınlarının önüne geçmek için baks büyütme çalışması ile önlem alınmaya devam ediliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren müteahhit firma yetkilisi Mehmet Akif Karanfil, ”Ünye’de Atatürk Mahallesi'nde sel taşkınlarını önlemek amacıyla daha önce kurulan kutu menfez (baks) sisteminin küçük geldiğini gördük. Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı OSKİ ekipleri ile beraber baks sisteminin daha büyüğünü kullanarak sahile kadar bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta başladığımız çalışmamızı bu hafta bitirerek sel ve su taşkınları konusunda iyileşme sağlanacaktır. Şu an Atatürk Mahallesi, Yunus Emre, Göbü Mahalleleri ile Curi Deresi'nde ise çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Yapılan çalışmaların önümüzdeki haftalarda bitmesi planlanırken, projenin tamamlanmasının ardından ise oluşabilecek sel ve su taşkınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde yapılan çalışma nedeniyle trafik mahalle içerisinden verilirken, yolun kısa sürede ise açılması planlanıyor.

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