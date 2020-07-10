Kereste yüklü kamyon devrildi

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Ordu’da kontrolden çıkan kereste yüklü kamyon devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Tekkiraz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 60 BM 931 plakalı kamyon, yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri intikal etti. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kamyon ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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