OBB Başkanı Güler: “Önümüzdeki iki yıl içerisinde kuraklık olabilir”

Ordu'daki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, gelecek iki yıl içerisinde kuraklık yaşanabileceğine dikkat çekti.

Ordu’da sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında yapıldı. Programın başlangıcında Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde sürdürdüğü çalışmalar hakkında toplantıya katılanlara sunum yaptı.

Sunumun ardından konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, özellikle su ve elektrik konusunda yatırımcı kuruluşların ilave bütçelerle sıkı bir çalışma yapması gerektiğini söyledi. Önümüzdeki iki yıl içinde dönemsel olarak kuraklık yaşanabileceğine dikkat çeken Başkan Güler, “Fatsa ve üst kesimlerinde su sıkıntısı var. Normal yatırımlarla gidecek olursak bunun yetişmesi mümkün değil. Önümüzdeki iki yıl içinde dönemsel olarak bir kuraklığa girme ihtimalimiz var. Bunun tedbirlerini şimdiden almamız lazım. Elektrikte yüksek kesimlerde büyük sıkıntı var. Elektrik olmadığı takdirde suyun arıtılması olumsuz etkileniyor. Tabii bu durum YEDAŞ’a bağlı bir durum. Dolayısıyla ilave bütçelerle bu durumun iyileştirilmesi lazım” dedi.

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