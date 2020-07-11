Ulugöl’ün görüntüsü düzeldi

Ordu’nun Mesudiye ilçesi Yeşilçit Mahallesi Ulugöl Yaylası’nda bulunan göl etrafındaki görüntü kirliliği oluşturan elektrik direkleri ve teller Vali Tuncay Sonel’in girişimiyle kaldırıldı.

Birkaç gün önce Mesudiye ilçe ziyareti programı kapsamında, Yeşilçit Mahallesi sınırları içinde yer alan Ulugöl Yaylası’na giderek, burada doğal güzelliği ve içinde yaşayan sarı sazan balıkları ile görenleri büyüleyen Ulugöl'ü gezip, incelemelerde bulunan Vali Tuncay Sonel, göl görüntü kirliliği oluşturan elektrik direkleri ve tellerin kaldırılmasını istedi.

Vali Sonel, konuyu YEDAŞ Ordu İl Koordinatörü Selma Mckerral ile görüştü. Vali Tuncay Sonel'in isteği üzerine YEDAŞ ekipleri Mesudiye Ulugöl Yaylası’na giderek, golün etrafında bulunan elektrik direklerini ve telleri kaldırarak göl etrafındaki görüntü kirliliğini giderdi.

Vali Tuncay Sonel, Mesudiye Ulugöl Yaylası'ndaki göl etrafındaki elektrik direklerini ve telleri kaldırarak, görüntü kirliliğini giderilmesini sağlayan YEDAŞ Ordu İl Koordinatörü Selma Mckerral’a teşekkür etti.

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