Ordu'da önce eşini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra polisi görünce kendine de ateş ederek ağır yaraladı.

İlçenin Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Sedat D., boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Sema D.'yi silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polisi görünce kendine de ateş eden Sedat D., ağır yaraladı. Yaralı, 112 ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sedat D. ile Sema D.’nin Fatsa'da ikamet etmedikleri, İstanbul'dan geldikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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