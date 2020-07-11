Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs, sevgilisini öldürdükten sonra polisi görünce kendine de ateş ederek ağır yaraladı. Şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs, sevgilisini öldürdükten sonra polisi görünce kendine de ateş ederek ağır yaraladı. Şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kemal E.(32), sevgilisi olduğu öğrenilen Sema D.'yi(34) silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polisi görünce kafasına ateş eden Kemal E., ağır yaralandı. 112 ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sevgilisini öldürüp, intihar etti (2)
YEREL HABERLER Sevgilisini öldürüp, intihar etti (2)
Altınordu’da pazara gelenlere limonata ikramı
YEREL HABERLER Altınordu’da pazara gelenlere limonata ikramı
Hacıemiroğulları Beyliği Parkı’na fidan dikimi
YEREL HABERLER Hacıemiroğulları Beyliği Parkı’na fidan dikimi
Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın, öldü
YEREL HABERLER Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın, öldü
Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Sevgilisini öldürüp, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Sevgilisini öldürüp, intihara kalkıştı
Ordu denizi ile barıştı Şehit Temel Şimşir Gemisi denize indi
YEREL HABERLER Ordu denizi ile barıştı Şehit Temel Şimşir Gemisi ...
Ordu'da önce sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
YEREL HABERLER Ordu'da önce sevgilisini öldürdü, polisi görünce ...
Ordu'da önce eşini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
YEREL HABERLER Ordu'da önce eşini öldürdü, polisi görünce kendini ...
Ulugöl’ün görüntüsü düzeldi
YEREL HABERLER Ulugöl’ün görüntüsü düzeldi
Fatsa’da kamyon işyerine girdi
YEREL HABERLER Fatsa’da kamyon işyerine girdi
OBB Başkanı Güler: “Önümüzdeki iki yıl içerisinde kuraklık olabilir”
YEREL HABERLER OBB Başkanı Güler: “Önümüzdeki iki yıl içerisinde ...
Türkiye'nin "en tatlı" projesi Çikolata Kafe’de hedef büyük
YEREL HABERLER Türkiye'nin "en tatlı" projesi Çikolata Kafe’de hedef ...
80 yıllık sorun tarih oluyor Korgan ilçesinde heyelanlı bölge, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturulacak
YEREL HABERLER 80 yıllık sorun tarih oluyor Korgan ilçesinde ...
Bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi
YEREL HABERLER Bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi
Ordu’da kaçak tütüne geçit yok
YEREL HABERLER Ordu’da kaçak tütüne geçit yok
Kereste yüklü kamyon devrildi
YEREL HABERLER Kereste yüklü kamyon devrildi
Köroğlu: "Vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyoruz"
YEREL HABERLER Köroğlu: "Vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyoruz"
Fatsa’da 2 firmaya “Kovid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi”
YEREL HABERLER Fatsa’da 2 firmaya “Kovid-19 Güvenli Üretim/Hizmet ...
Ordu’da 5 milyarlık yatırım yapılıyor Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Ordu il genelinde süren yatırımların toplam bedeli 5 milyar liradır” “Önceki yıllar harcaması 1 milyar 621 milyon TL olan yatırımlar için 2020 yılında 1 milyar 234 milyon lira ödenek ayrıldı. Yıl içinde 436 milyon lirası harcandı”
YEREL HABERLER Ordu’da 5 milyarlık yatırım yapılıyor Ordu Valisi ...
Altınordu Belediyesi’nden toplumsal farkındalık projesi “Down sendromlu gençlerin çalışacağı kafe hizmete açılacak
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi’nden toplumsal farkındalık ...
Ceren’in katilinin istinaf başvurusu reddedildi
YEREL HABERLER Ceren’in katilinin istinaf başvurusu reddedildi
Ordu’da gıda denetimleri sıklaştı
YEREL HABERLER Ordu’da gıda denetimleri sıklaştı
Ceren Özdemir'in katilinin cezaya itirazı reddedildi
YEREL HABERLER Ceren Özdemir'in katilinin cezaya itirazı reddedildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X