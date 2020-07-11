Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın, öldü

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da çöp kamyonunun çarptığı Havva Güler (76), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Altınordu ilçesine bağlı Bucak Mahallesi´nde meydana geldi. Altınordu Belediyesi'ne ait 06 BTJ 836 plakalı çöp kamyonu, yol kenarında yürüyen Havva Güler´e çarptı. Güler, bir süre aracın altında sürüklenirken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Güler´in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Havva Güler´in cansız bedeni, Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü, polis tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2020-07-11 14:27:24
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