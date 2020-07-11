Sevgilisini öldürüp, intihar etti (2)

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KURTARILAMADI

Ordu'nun Fatsa ilçesinde caddede tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen Sema Dağ´ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla intihara kalkışan Kemal Emen de kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Nurcan ŞANLI

2020-07-11 14:47:33



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