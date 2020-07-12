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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

JÖH'ler Karadeniz kırsalında operasyonda

DHA

JÖH'ler Karadeniz kırsalında operasyonda


Nedim KOVAN/GİRESUN, (DHA)KARADENİZ'de güvenlik güçleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla, terör örgütü PKK'nın sözde `Karadeniz Açılım Grubu´ teröristlerinin tamamının etkisiz hale getirilmesinin ardından, bölgeye yeniden sızmaya çalışan terörist gruplara karşı Jandarma Özel Harekat Timleri (JÖH) 'alarm' konumuna geçti.
Karadeniz kırsalında, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlarla geçen yıl örgüte büyük darbe vuruldu. Son 5 yıldır düzenlenen etkin operasyonlarda, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında teröristler tamamen bölgeden arındırıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH ve komando timleri de baharın gelmesiyle birlikte yayla ve fındık sezonu öncesinde dağlarda didik didik terörist arıyor. Erzurum kırsalında devam eden operasyonlarda bu bölge üzerinden Karadeniz'e sızma girişiminde bulunan 3 teröristin önlenmesinin ardından Erzurum, Tunceli, Gümüşhane sınır bölgesinde de operasyonlar yoğunlaştırıldı. Karadeniz kırsalında teröristlerin geçebileceği güzergahlar İHA'larla sürekli kontrol altında tutulurken, kritik geçiş noktalarında da karadan operasyon yürütülüyor.  
BÜYÜK DARBE YEDİLER
PKK'nın Kandil'deki kamplarında eğitim alan bir grup terörist, sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli üzerinden Doğu Karadeniz'e sızdı. 2'şerli ve 4'erli gruplara ayrılan teröristlere ilk büyük darbe, 30 Eylül 2016'da Ordu'nun Mesudiye kırsalında vuruldu. 6 kişilik terörist grubu, kış üslenmesi hazırlığındayken, operasyonla etkisiz hale getirildi. Giresun, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında kalan teröristler de bölgede çeşitli eylemler yaparak, güvenlik güçlerinin operasyonlarının yoğunlaşması sonucu yeniden Tunceli'ye kaçma girişiminde bulundu. Giresun kırsalında 1 PKK'lı teröristin teslim olmasının ardından yazdığı günlüğünü ele geçiren güvenlik güçleri, son 2 yılda etkin operasyonlar düzenledi. İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'nin 'kırmızı' kategorisinde yer alan teröristlerin de aralarında olduğu 4 terörist daha bu sayede etkisiz hale getirildi.
3 TERÖRİST ENGELLENDİ
Son 6 yılda sürdürülen başarılı operasyonlarda toplam 15 terörist etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 6'sı ise yakalandı. Bu teröristlerden 2'sinin, 'terörden arananlar listesi'nin 'kırmızı' kategorisinde, 7'sinin ise 'gri' kategoride olduğu tespit edildi. Karadeniz kırsalından Tunceli'ye kaçan 2 PKK'lı terörist de burada öldürüldü. Bölgede PKK'nın izinin silinmesinin ardından arazi aramatarama faaliyetleri de etkin olarak devam ediyor. Bu yıl bölgede kış üstlenmesi yapamayan teröristler, yeniden bölgeye sızma girişiminde bulunmaya çalıştı. Son olarak Erzurum kırsalında yürütülen operasyonlarda 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim olurken, 3 teröristin ise Karadeniz kırsalına sızma girişiminde bulunduğu, bunun ise operasyonla güvenlik güçleri tarafından engellendiği belirtildi.  
Öte yandan Karadeniz kırsalında teröristlerin geçiş güzergahlarının tespiti ve sığınak ile depoların imha edilmesiyle büyük darbe vurulan teröristlerin; Karadeniz'e sızma girişimine karşı takviye kuvvetle operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Nedim KOVAN
2020-07-12 12:22:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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