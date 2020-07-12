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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tören halkla buluşmaya devam ediyor

İHA

Başkan Tören halkla buluşmaya devam ediyor

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra vatandaşlarla buluşmaya da devam ediyor.
Her fırsatta Altınordulu vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren Başkan Tören, gittiği mahalle ziyaretlerinde vatandaşlardan ilgi ve destek görüyor. Altınordu’yu karış karış gezmeyi sürdüren ve her gün mutlaka ya şehir merkezinde bir caddede, sokakta, esnaf ziyaretinin yanında kırsal mahallelerde olan Başkan Tören, hafta sonu gerçekleştirdiği Osmaniye, Yaraşlı ve Oğmaca mahalle ziyaretleriyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, “Büyüklerimizi yerinde ziyaret etmek, mahallelerimizin var olan sorunlarını yerinde dinlemek, yapılan hizmetleri görmek, eksik kalanları tamamlamak, belki bugüne kadar düşünmediğimiz ama ortaya çıkan ihtiyaca göre düşünmemiz gereken yeni hizmetler noktasında mahallelerimizin muhtarları ve mahalle sakinlerinin beklentilerini taleplerini dinlemek üzere rutin olarak mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.
Mahallelerde karşılaştığı birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhundan son derece mutlu olduğunu ifade eden Başkan Tören, “Mütevazı oldukça yaşanmaya değer şehirler kurabiliriz. Biz göreve geldiğimiz ilk gün ‘Değişmeyeceğiz, ulaşılamaz olmayacağız, milletin adamı olacağız, kibirlenmeyeceğiz, hiç kimseyi ötekileştirmeden kuşatıcı ve kapsayıcı siyaset dili ve anlayışıyla gönül belediyeciliğinin gereğini nizasız fasılasız ayrımsız yapacağız’ demiştik. Allah’a hamdolsun ki sözlerimizde mahcup olmadık” dedi.
Tüm şehre eşit hizmet anlayışı ile çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şu ifadelere yer verdi:
“Bu şehri hedeflerine ulaştırıncaya kadar oturmayacağız, durmayacağız gecegündüz çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz. ‘Bütün şehir eşit hizmet’ anlayışımızla 92 mahallemizin sorunlarını kaynakları etkin ve verimli kullanarak doğru planlama ve kalıcı adımlar atarak bir bir çözmeye, insanlarımızın sıkıntı ve beklentilerine dokunmaya çözüm üretmeye devam edeceğiz."
Başkan Tören ziyaretlerinde, mahallelerde bulunan yaşlı ve engellilere özel ilgi gösterirken, şehit ailelerini ve gazileri de hiç yalnız bırakmıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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