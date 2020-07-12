Ordu'da bir kişiyi tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişiyi tüfekle vurarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Galip’in (70) tüfekle vurularak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan M.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Fatsa Adliyesine sevk edilen zanlı, tutuklanarak Ünye Kapalı Cezaevine gönderildi.

Dün Bolaman Mahallesi'nde M.T, tartıştığı Cihan Galib’i tüfekle ateş ederek ölümüne neden olmuştu. Olay sonrası kaçan zanlı, jandarma ekiplerince olay yerine yakın bir bahçede bulunarak gözaltına alınmıştı.

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