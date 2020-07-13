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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çambaşı Yaylası'nın çehresi değişiyor

İHA

Çambaşı Yaylası'nın çehresi değişiyor

Ordu’nun gözde turizm mekânlarından Çambaşı Yaylası’nda sürdürülen cephe iyileştirme projesi kapsamında da yayla merkezi estetik bir görünüme kavuşturuluyor.
Çalışmaların ağustos ayı sonuna kadar tamamlanacağını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, “Büyükşehir Belediyesi olarak 62 adet binanın cephesinde yalıtım ve ahşap cephe giydirme işi yapıyoruz. Yüzde 55’i tamamlanan proje kapsamında 32 adet binanın ahşap cephe kaplama imalatları, 26 adet iş yerinin de kayrak taş kaplama imalatları tamamlandı. 7 adet binanın çatısı komple yenilendi. Bozuk olan çatılarda ise onarım çalışmalarına devam ediliyor. Daha şimdiden bölgeye canlılık katarak, yayla merkezinin silüetini değiştiren çalışmaları ağustos ayı sonuna kadar tamamlayarak, halkımıza sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin en geniş yaylası
72 obası ve 100 bin dönümlük alanı ile Türkiye’nin en geniş yaylalarından birisi olan Çambaşı Yaylası’nın Ordu turizmi için son derece önemli olduğuna dikkat çeken Genel Sekreter Coşkun Alp, “Çambaşı, ilimizin tanınırlığı için son derece önemli bir turizm destinasyon alanı. Bu nedenle yaylaya gelen misafirlerimizin ilk uğrak noktası olan yayla merkezinde hayata geçirdiğimiz çalışma ile ortaya güzel bir eser çıkarıyoruz” diye konuştu.
Yaylanın doğal görünüme yakışır şekilde çalışma yapıldığının altını çizen Genel Sekreter Alp, “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğiyle hayat bulacak proje kapsamında yaylanın yöresel kimliğine uygun bir çalışmayı hayata geçirmiş olacağız. Ortaya çıkan tablodan esnaf ve vatandaşlarımız da son derece memnun. Estetik bir görünümün ortaya çıkacağı proje, aynı zamanda ilçenin ticari hayatına da olumlu katkılar sunacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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