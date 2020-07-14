Ordu BİLSEM başarıya doymuyor Ordu BİLSEM, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’nda onlarca projeyi geride bırakarak dereceye girdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 2011 yılından bu yana bilimsel çalışmalarına destek verdiği ve ismini taşıdığı Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) başarıya doymuyor.

Üstün yetenekli bireylerin yeteneklerini hızla keşfetmek, geliştirmek ve topluma katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla kurulan BİLSEM, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’nda onlarca projeyi geride bırakarak dereceye girdi.

Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi, yarışma finalinde kimya kategorisinde Türkiye birinciliği, biyoloji kategorisinde Türkiye üçüncülüğü ve psikoloji kategorisinde teşvik ödülü kazandı.

Final sergisinin ve ödül töreninin, ekim ayı içerisinde yapılması planlanan yarışmadan başarıyla dönen öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bu başarı hepimizin” dedi.



Sağlık ve tarım alanına katkı sunacak projeler

Tarım ve sağlık alanına katkılar sunması hedeflenen projeleri anlatan BİLSEM Kimya Öğretmeni Ebru Karadağ Uzman, Biyoloji Öğretmeni Selahattin Özbucak ile öğrenciler Filiz Pekoktay, Sıla Sakallıoğlu, Alptekin Arısoy ve İrem Özbucak elde ettikleri başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öte yandan Psikoloji öğretmeni Makbule Ebru Deniz ile öğrenciler Mehmet Efe Deniz ve Eylül Bahadır da teşvik ödülü kazanan isimler oldu.



Midye kabuğundan seramik kap raf ömrünü uzatıyor

Birincilik getiren projenin danışman öğretmeni Ebru Karadağ Uzman, elde ettikleri cam seramik kaplarla sütlerin daha sağlıklı koşullarda daha uzun süre saklanabildiğini söyleyerek, şu bilgileri verdi: “Gündelik hayatta sütler, plastik ve cam kaplarda saklanıyor. Plastik kaplarda saklamanın sağlıksız olduğu biliniyor. Biz cam kaplarda sütlerin raf ömrünü uzatmadığını, sadece anti bakteriyel açıdan daha sağlıklı olduğunu fark ettik. Bu proje ile eski çağlardan beri kullanılan seramik kapları tekrar günlük hayatımıza kazandırmak istedik. Daha sağlıklı olduğunu düşündüğümüz seramik kapların içerisini midye kabukları ile kaplayarak, sağlıklı ve daha uzun ömürlü olacağını düşündüğümüz saklama kaplarını üretmeyi hedefledik. Yaptığımız çalışmanın sütlerin raf ömrünü uzattığını tespit etmiş olduk. Bu sayede atık olan midye kabukları hem seramik sanayiinde değer kazanacak hem de besinlerin raf ömrünü uzatmaya yönelik farklı bir yöntem geliştirilmiş olacak” dedi.



Solucan gübresi organik üretime katkı sunacak

Biyoloji Öğretmeni Selahattin Özbucak ise üçüncü olan projenin tarım sektörüne katkı sunacağını kaydederek, “Uzun vadeli bir çalışma sonucu bizlere Türkiye üçüncülüğü getirdi. Bu çalışma sürecinde öğrencilerimle uzun çalışma döneminde laboratuvarda farklı bitkiler yetiştirerek elde ettiğimiz ürünlerin etkisini gözlemledik. Solucan gübresinden harika ürünler elde ettik. Bu sayede solucan gübresinden tarım sektörü ve topraklarda organik dönüşüm sağlayarak toprak kimyasalını düzenleyecek bir ürün ortaya koymuş olduk” diye konuştu.

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