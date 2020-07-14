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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da Ters Ev, teleferik ve ulaşım 15 Temmuz günü ücretsiz

İHA

Ordu’da Ters Ev, teleferik ve ulaşım 15 Temmuz günü ücretsiz

Ordu’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş.nin işletmesinde olan Ters Ev ve teleferik tesisi şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına ücretsiz hizmet verecek.
ORBEL A.Ş.den yapılan açıklamaya göre, “Devletimizin ve milletimizin geleceği için canlarını ortaya koyarak mücadele eden şehitlerimizin ve bu mücadelede gazi olan kahramanlarımızın aileleri bizlere emanet. Böyle anlamlı ve özel bir günde işletmemizde olan Ters Ev ve teleferik tesisimiz şehit yakınları ve gazi ile gazi yakınlarına ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömür diliyoruz” görüşlerine yer verildi.

15 Temmuz etkinliğine ulaşım ücretsiz
Bu arada Ordu Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek anma etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlara toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunacak.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz günü saat 20.00 ile 16 Temmuz saat 05.00 saatleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklere katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımız, ‘15 Temmuz Demokrasi Meydanına Gider’ afişi bulunan toplu taşıma araçlarından ücretsiz” kullanım sağlayabilecekler” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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