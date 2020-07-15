Ordu’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Ordu’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4’üncü yılı etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yılında anma programında ilk olarak Ordu Şehitliği’nde başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunması ile devam eden programda, şehitler için Kur'anı Kerim okundu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, şeref defterini imzaladı. Programda Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, milletvekilleri ve parti temsilcileri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, dua etti.



“15 Temmuz’da milletimiz, Çanakkale ruhunun diri olduğu göstermiştir”

Şehitlik programında konuşma yapan Ordu Valisi Tunay Sonel, hain terör örgütü FETÖ’nün darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlattı. 15 Temmuz’un, Türk milletinin yeniden dirilişinin adı olduğunu ifade eden Vali Sonel, “15 Temmuz milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete karşı demokrasi mücadelesinin adıdır. 15 Temmuz’da cesareti ve mücadelesi ile bu topraklarda Çanakkale ruhunun halen diri olduğunu göstermiştir. FETÖ’nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi vakit daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş ama vatanına namahrem elinin değmesine izin vermemiştir. 15 Temmuz gecesi FETÖ alçakları karşısında kanlarıyla tarih yazanlara ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.



Şehitler anısına 251 gül fidanı dikildi

Şehitlik programının ardından, Tayfun Gürsoy Parkı’nda, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden 251 şehit için 251 afet gül fidanı dikildi. Fidan dikimi, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehiir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve diğer protokol üyelerince gerçekleşti.

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