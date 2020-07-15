Ordu Valisi ev ziyaretlerinde

Ordu Valiliği görevine, 21 Haziran 2020 tarihinde hane ziyaretinde bulunarak başlayan Vali Tuncay Sonel, gerçekleştirmekte olduğu hane ziyaretlerini sürdürüyor.

Bir yandan kendisine hayırlı olsun ve başarı dileklerini iletmek isteyen kurum, kuruluş, siyasi parti, meslek kuruluşları, STK, muhtarlar ve vatandaşlarımızı makamında kabul etmeye devam eden Vali Tuncay Sonel, bir yandan da Ordu’nun gelişmesi, kalkınmasına yönelik proje, faaliyet ve çalışmalara hız veriyor.

İlçelerin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde görmek, potansiyelini değerlendirmek, ilçeleri yakından tanımak amacıyla ilçe ziyaret ve gezilerini de sürdüren Vali Sonel, yoğun programlarına rağmen toplumun dezavantajlı kesimine yönelik yapmış olduğu hane ziyaretlerini de ihmal etmiyor.

Vali Tuncay Sonel, dün akşam mesai bitiminde Altınordu ilçemizin Selimiye, Şahincili ve Şirinevler Mahallesi'nde ikamet eden 1’i şehit ailesi, 2’si engelli ailesi ve 1’i de ekonomik destek sağlanan aile olmak üzere 4 aileyi evlerinde ziyaret ederek, aile bireylerinin durumu hakkında bilgi aldı. Bir ihtiyaçları olup, olmadığını sordu. Dertlerini, sıkıntılarını dinledi.

Aile fertleriyle bir süre sohbette bulunan Vali Sonel, ziyaret ettiği ailelerin çocuklarına çeşitli hediyeler vererek, onların mutlu olmasına vesile oldu.

Hane ziyaretleri yaptığı mahallelerde bulunan esnafları da ziyaret eden Vali Sonel, esnafların hal ve hatırını sordu. Ticari faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da hasbihalde bulunan Vali Sonel, gördüğü çocuklara çeşitli hediyeler vererek, onları sevindirmeyi ihmal etmedi.

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