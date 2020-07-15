Ordu´da silahlı- bıçaklı kavga: 4 yaralı



Ahmet BAYRAK(Ordu), (DHA)- ORDU´nun Altınordu ilçesinde, yol ortasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Kavga, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. Boztepe Yolu üzerinde karşılaşan Hasan Y., Ümit Y., Yaşar K., Yavuzhan Y., Birol Ç. ve Erol C. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Hasan Y. ve Ümit Y. tabanca ile vurularak, Yaşar K. ve Yavuzhan Y. ise bıçaklanarak yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından Ordu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan 4 yaralı tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan Birol Ç. ve Erol C. ise yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

2020-07-15 17:13:36



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