Fotoğraf çektirdiği bahçede 2 gün sonra kalp krizinden öldü

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesinde, iki gün önce bahçe temizliği yaparken fotoğraf çektiren Ali Rıza Kaçmaz (58), aynı yerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
İlçenin Sahilköy Mahallesi Töngellik Mevkii´nde bahçede çalıştıktan sonra evine dönmek isterken fenalaşan 2 çocuk babası Ali Rıza Kaçmaz'a çevredekiler müdahale etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaçmaz´ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti. İlk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Kaçmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçmaz´dan geriye ise ölümünden iki gün önce aynı bahçede çektirdiği fotoğrafları kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN
2020-07-15 22:32:46
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