Ordu’da boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti

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Ordu’nun Altınordu ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocuk hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, serinlemek için denize giren 15 yaşındaki Buğra Akkoz, arama kurtarma ekiplerince sudan çıkartılarak, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Akkoz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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