‘Sakin şehir’e turizm dopingi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, "sakin şehir" unvanlı Perşembe ilçesindeki turizm yatırımlarını sürdürüyor. Hoynat Adası ve çevresinde, peyzaj ve seyir alanı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir ekipleri, ana yol ile seyir terası arasında kalan bölümü de sıcak asfaltla buluşturdu.

Eşsiz güzellikteki kumsalları, Yason Burnu Yarımadası ve Kilisesi ile Tepeli Karabatakların Türkiye’de yuva yaptığı tek yer olarak bilinen Hoynat Adası’nı içinde barındıran Perşembe ilçesindeki turizm yatırımları sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Hoynat Adası çevresini turizme açmak için başlattığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Adanın cazibesini artırmak üzere peyzaj ve seyir alanı projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yerli ve yabancı turistlerin otopark sorununu çözmek ve ana yolla seyir terası arasında kalan bölümü toz ve çamurdan kurtarmak için sıcak asfalt çalışması başlattı.



Şişman: “Ordu turizmine hayırlı olsun”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, beraberinde Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan ile birlikte, Hoynat Adası çevresinde incelemelerde bulundu. Sıcak asfalt çalışmasıyla birlikte Hoynat etrafındaki çalışmaların tamamlandığını belirten Şişman, “Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla, "kuş cenneti" olarak da bilinen Hoynat'ın karşısına ziyaretçiler için seyir noktası oluşturmak üzere peyzaj projesini hizmete sunmuştuk. Şimdi ise alanda araç güvenliğini oluşturabilmek adına binek araçlar ve tur otobüsleri için ana yolla seyir terası arasında kalan kısmı sıcak asfalta kavuşturduk. İlçe turizmine hayırlı olsun” dedi.



Tandoğan’dan Başkan Güler’e teşekkür

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan da, “Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler, Genel Sekreter Yardımcımız Bülent Şişman ve Büyükşehir ekiplerimize teşekkür ediyorum. Hoynat Adası, ilimiz ve ilçe turizmi için çok önemli bir nokta. Çalışmalarla birlikte Ada çevresine yoğun bir ilgi oluştu. İlçemizde devam eden diğer turizm yatırımlarıyla birlikte, Ordu’nun önemli turizm merkezlerinden biri olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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