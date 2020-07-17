Bakan Pakdemirli Ordu'da

Bir dizi programlara katılmak üzere kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu Valisi Tuncay Sonel’i ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak Ordu Valisi Tuncay Sonel’i ziyaret etti. Valilik hizmet binası önünde protokol tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, şeref defterini imzaladıktan sonra, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokol ile birlikte valilik makamına geçti. Makamda, karşılıklı olarak hediyeler takdim edilirken, ziyaret basına kapalı olarak devam etti.

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