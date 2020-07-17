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Bakan Pakdemirli: "2 milyar liralık projeyi Ordu’ya kazandırıyoruz” Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin proje mutfağında hazırlanan 300 milyon dolarlık Bolaman Havzası Islah Projesi her geçen gün hız kazanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Hem FAO, hem de Dünya Bankası katkılarıyla 300 milyon doları aşan yaklaşık 2 milyar liralık projeyi Ordu’ya kazandırıyoruz”

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin dev projeleri arasında yer alan ve Ordu'da 7 ilçeden geçerek Karadeniz'e dökülen 77 kilometrelik Bolaman Irmağı'nın uzandığı havzanın ıslah edilmesi amacıyla hazırlanan projenin tanıtımına katıldı.

Bakan Pakdemirli: "2 milyar liralık projeyi Ordu’ya kazandırıyoruz” Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin proje mutfağında hazırlanan 300 milyon dolarlık Bolaman Havzası Islah Projesi her geçen gün hız kazanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Hem FAO, hem de Dünya Bankası katkılarıyla 300 milyon doları aşan yaklaşık 2 milyar liralık projeyi Ordu’ya kazandırıyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin dev projeleri arasında yer alan ve Ordu’da 7 ilçeden geçerek Karadeniz’e dökülen 77 kilometrelik Bolaman Irmağı'nın uzandığı havzanın ıslah edilmesi amacıyla hazırlanan projenin tanıtımına katıldı.
Bolaman Irmağı havzasında son zamanlarda görülen sel, taşkın, heyelan ve doğal kaynak tahribatına çözüm oluşturmak, havzayı su, ulaşım, tarım, çevre turizm açısından zenginleştirmek için ‘entegre havza projesi’ konseptinde Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin proje mutfağında hazırlanan 300 milyon dolarlık Bolaman Havzası Islah Projesi her geçen gün hız kazanıyor. 2020 yılı yatırım bütçe programına alınan ve Dünya Bankası tarafından desteklenecek olan havza ıslah projesinin çalışmalarına katılmak üzere Ordu’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

300 milyon dolarlık proje
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da 77 km boyunca uzanan havza üzerinde Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Çamaş, Korgan, kısmen Perşembe, Ulubey ve Tokat’ın bir bölümünü kapsayan Bolaman Havzası Islah Projesi Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde tanıttı. Projenin çok yönlülüğüne dikkat çeken Başkan Güler, “Türkiye’nin en önemli, çok yönlü projesini sayın bakanımıza teşekkür ederek takdim ediyorum. Bu proje 7 ilçemizi kapsayan Bolaman vadisi projesi. Bu projenin en önemli özelliği çok yönlü oluşu, tarım, sulama, turizm, sosyal kalkınma ve yolları, orman zenginliğini ele aldığımız, Dünya Bankası’nın desteğiyle yapılan 300 milyon dolarlık bir projedir” dedi.
Güler, şöyle devam etti:
“Bu proje FAO ile gıda güvenliğini de ele alan bir çalışma. Özellikle pandemi sebebiyle gıdanın, suyun, temizliğin, çevrenin ön plana çıktığı bu proje son derece önem arz ediyor. 7 ilçenin yanı sıra Tokat’a ve çevre illere de faydası olabilecek çok yönlü örnek bir çalışma. Başta Cumhurbaşkanımızın desteğiyle ortaya çıkan bir kalkınma projesi. Bu projenin gerçekleşmesi noktasında yakın desteğini esirgemeyen Sayın Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Milletvekilimiz Şenel Yediyıldız da projenin takibi noktasında çok önemli katkılar sundu. DSİ, Orman Bakanlığı Karayolları ile ilgili çalışmaları birlikte yürüttük. FAO VE Dünya Bankasıyla birlikte hayata geçireceğimiz bu proje bölgemize sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda da büyük bir zenginlik katacak. Bu sayede üretim artacak, turizm gelişecek, yollarımızın büyük bir bölümü yapılacak, su kaynaklarımız ortaya çıkacak. En önemlisi de enerji arz güvenliğinde olduğu gibi gıda güvenliğinde de Ordu’muz mukayeseli bir üstünlük kazanmış olacak. Bundan dolayı Sayın Bakanımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum.”

“Hilmi Güler projeci ve vizyoner bir kimlik”
Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in projeci kimliği ışığında hayata geçirilen projenin Türkiye’de ilk olduğuna dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bolaman projesini ben işin mutfağında konuşmak istedim. Çünkü iş nerede piştiyse orada devam ettirmek lazım” dedi.
Bakan Pakdemirli şöyle konuştu:
“Sayın Bakanımız projeci kimliğiyle bize ordu için çeşitli yatırımlar yapmak istediğini söyledi ve tarım, turizm, ormancılık ve kırsal kalkınma açısından bir dizi proje teklifiyle geldi. Bakanlığımızın bütçe imkânları doğrultusunda bu projelerle ilgili çeşitli çalışmalara başladık. Hayvancılık, tarım, tıbbi aromatik bitkiler alanında projelerimize başladık, bunları yürütüyoruz. Bolaman Havzası Islah Projesi Ordu’ya layık, Sayın Bakanımızın da gönlüne göre bir proje oldu. Hem FAO, hem de Dünya Bankası katkılarıyla 300 milyon doları aşan yaklaşık 2 milyar liralık projeyi Ordu’ya kazandırma imkanımız oldu. 7 ilçeyi etkileyen, sadece Ordu değil Tokat’ın da en az 3 ilçesini etkileyecek tamamen kırsal kalkınma, içinde tarım, turizm, sulama, ulaşım ve gıda da olan bölgenin refahını da artıran çok önemli, çok güzel ve tam bir bütüncül proje. İnşallah Ordu’da ilk örneğini başlattığımız bu projeyi ülke çapında diğer illere de yayma fırsatımız olur. Vizyonel yaklaşımı ve projeci kimliğiyle Sayın Bakanımızı da bu işlere ön ayak olduğu için ben kendilerine teşekkür ediyorum. Biz bakanlık olarak memleketimizin 81 ilinde olduğu gibi kendilerine, Karadeniz ve bölge insanına destek olmaya devam edeceğimizi ifade ederek çok teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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