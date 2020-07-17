Bakan Pakdemirli, Ordu´da: Fındık fiyatı cumhurbaşkanımızın işi (2)



'FINDIK FİYATINI CUMHURBAŞKANIMIZIN İŞİ'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fatsa Ziraat Odası Çiftçi Eğitimi ve Üretim Merkezini ziyaret etti. Bakan Pakdemirli´yi yöresel kıyafet giyen Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncuları karşıladı. Kısa bir skeç sahneleyen oyuncular daha sonra `Yine yeşillendi fındık dalları´ türküsünün sözlerini değiştirerek, yaklaşan fındık hasadı öncesinde Bakan Pakdemirli´yi fındık fiyatını sordular. Ekibin "Ah yine yeşillendi, fındık dalları. Ah yine yeşillendi fındık dalları. Acep ne olacak fındık fiyatı? 25 lira inşallah" sözlerine karşılık Bakan Pakdemirli, "Fındık fiyatı cumhurbaşkanımızın işi. Azcık sabredin bakalım" yanıtını verdi.

Çiftçi Eğitimi ve Üretim Merkezi ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, gençlerin tarıma kazandırılması gerektiğini kaydederek, "Çocuklarımızı, evlatlarımızı tarıma alıştırmak, onları topraktan uzaklaştırmamak, toprağa yakınlaştırmak hepimizin görevi olması lazım. İster istemez bütün dünyada çiftçimizin yaşında bir artış var. Gençlerimizi bu işe özendirmemiz lazım. Aynı dediğiniz gibi ellerinde telefon, bu işlerden biraz uzak duruyorlar. Ellerinde telefon da olacak, bu işleri de yapacaklar. Yani hem teknolojiyi kullanacaklar, hem de tarım yapacaklar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2020-07-17 16:08:04



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