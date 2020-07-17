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Bakan Pakdemirli: “Bolaman sadece heyelan ile aklımızda kalacak bir yer değil” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolaman Havzası Rehabilitasyon projesini tanıttı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Bu uzun soluklu bir yolculuk, emek ve zaman istiyor” “2 milyar liradan fazla maliyetle, 7 yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor”

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin dev projeleri arasında yer alan ve Ordu'da 7 ilçeden geçerek Karadeniz'e dökülen 77 kilometrelik Bolaman Irmağı'nın uzandığı havzanın ıslah edilmesi amacıyla hazırlanan projenin tanıtımını yaptı.

Bakan Pakdemirli: “Bolaman sadece heyelan ile aklımızda kalacak bir yer değil” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolaman Havzası Rehabilitasyon projesini tanıttı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Bu uzun soluklu bir yolculuk, emek ve zaman istiyor” “2 milyar liradan fazla maliyetle, 7 yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin dev projeleri arasında yer alan ve Ordu’da 7 ilçeden geçerek Karadeniz’e dökülen 77 kilometrelik Bolaman Irmağı’nın uzandığı havzanın ıslah edilmesi amacıyla hazırlanan projenin tanıtımını yaptı.
Bolaman Irmağı havzasında son zamanlarda görülen sel, taşkın, heyelan ve doğal kaynak tahribatına çözüm oluşturmak, havzayı su, ulaşım, tarım, çevre turizm açısından zenginleştirmek için ‘entegre havza projesi' konseptinde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin proje mutfağında hazırlanan 300 milyon dolarlık Bolaman Havzası Islah Projesi her geçen gün hız kazanıyor. Bakan Pakdemirli, 2020 yılı yatırım bütçe programına alınan ve Dünya Bankası tarafından desteklenecek olan havza ıslah projesinin tanıtımı gerçekleştirdi.

“Bu uzun soluklu bir yolculuk, emek ve zaman istiyor”
Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen tanırım toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 20212027 döneminde uygulanacak Bolaman Projes’nin, havza içerisindeki doğal kaynakların korunmasından, ekonomik gelişmeye, tarım ve turizmden, ulaşım ve istihdama kadar birçok alanı kapsayan çok yönlü ve uzun soluklu bir proje olduğuna değindi. Bakan Pakdemirli, “Orman Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülecek bu proje; hem Ordu, hem de bölge için büyük bir yatırım olacaktır. Sayın cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar çerçevesinde, Aybastı’da, Ordu’da, Karadeniz’de ve ülkemizde doğa olaylarına, afetlere karşı özel önlemler ve rehabilitasyon projeleri geliştiriyoruz. Doğal afetlerin, felaketlerin önüne bilimi, aklı, tekniği koyduğunuzda yıkıcı hasarların şiddetini ciddi oranda azaltıp, bölgeyi rehabilite edebilirsiniz. Bu uzun soluklu bir yolculuk, emek ve zaman istiyor. Bölgenin tüm bileşenlerinin katılımını ve katkısını istiyor. Birlikte elimizi taşın altına koyacağımız proje ile bölgenin kaderinde ve orman köylümüzün gelirinde önemli değişiklikler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

“Bolaman Havzası, sadece heyelan ve taşkınlarla aklımızda kalacak bir yer değil”
“Pandemi sürecinde bugün olduğu gibi yeni projelerimizi hayata geçirmeye, yeni yatırımlarımızı milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz” diyen Bakan Pakdemirli, “Bolaman Havzası Rehabilitasyon projesi de bu yatırımlardan birisidir. Bu cennette maalesef ki, nüfusun önemli bir kısmı havza dışına göçmüş durumda. Tarımsal ve hayvansal üretimde düşüş var. Havzanın ulaşım ve alt yapısı da yetersiz. Oldukça iyi yağış alıyor ama altyapı eksik. En küçük yağmurlar sel ve taşkına dönüp, su cennetinde yaşayanları susuzluk ile sınıyor. Bolaman gavzası, sadece heyelan ve taşkınlarla aklımızda kalacak bir yer değil. Bu havzanın ne kadar verimli topraklara sahip olduğunu biliyoruz. Buranın suyunu, taşını, toprağını gelip görmek için can atan milyonlarca turist olduğunu biliyoruz. Bu potansiyeli, bu cevheri tüm Türkiye’ye daha iyi tanıtmak, doğal kaynaklarımızı koruyarak daha çok üretime çevirmek, istihdam olanaklarını artırarak vatandaşlarımızı memleketlerine geri getirmek istiyoruz” diye konuştu.

160 bin hektar alanı kapsıyor
Bakan Pakdemirli, hedeflerinin bölgeyi rehabilite ederek, iklim olaylarının etkisini aza indirmek olduğunu ve projenin 160 bin hektar alanı kapsadığına vurgu yaparak, “Bolaman cazibe merkezi olsun, Bolaman hem Karadeniz’in, hem Türkiye’nin kuzey yıldızı olsun. Yaklaşık 160 bin hektar alanı kapsayan Bolaman Entegre Rehabilitasyon projesi kapsamında, havzadaki bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, yöre halkının sosyo ekonomik durumunun iyileştirilmesi, sellerin yıkıcı ve zararlı etkilerinin azaltılması, karbon tutumunun sağlanması ile iklim değişikliğine olumlu yönde fayda sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“2 milyar liradan fazla maliyetle, 7 yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor”
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, özetle şunları konuştu:
“Bu projenin, 2 milyar liradan fazla maliyetle, 7 yıl içerisinde hayata geçmesini planladık. Ayrıca, ulusal ve uluslararası standartları karşılayacak ‘Çevresel ve Sosyal Kriterleri’ de içermesini hedefledik. Projenin fizibilite çalışmalarında FAO Türkiye ofisiyle görüşmeler yapıldı. FAO’nun bu konudaki tecrübesinden istifade edilerek, proje kapsamında Dünya Bankası kredisinde faydalanılması da planlamaktadır. Bolaman Projesi çok sayıda bileşeni ve faaliyeti içerisinde barındırıyor. Bölgenin altyapısının iyileştirilmesine yönelik önemli faaliyetler yürütülecektir. Havzada sel ve taşkınların olumsuz etkilerini azaltılması, topraklarının erozyondan korunması sağlanacaktır. Sulama alt yapısının geliştirilerek, sulu tarım alanlarının arttırılması hedeflenmektedir. Böylece Çiftçimizin geliri, dekar başına 900 lira ile bin lira arasında artacak.”
Toplantıda Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ile Ergün Taşcı da proje hakkında konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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