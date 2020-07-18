En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’da 3 mahalle karantina altına alındı.

Ordu’nun Çatalpınar ilçesi Sayacatürk Mahallesi ile Altınordu ilçesi Saraycık ve Topluca Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs vakaları tespit edildi. Toplanan Ordu İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin kararıyla salgınının kontrol altına alınması amacıyla Çatalpınar ilçesi Sayacatürk Mahallesi İskenli bölgesi, Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi Dereyolu Sokak Güney mevkisi ve Tepe mevkisi ile Topluca Mahallesi Sarıahmet Sokak’ta 18 Temmuz sabahından itibaren karantina kararı alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.