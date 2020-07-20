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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 yıl sonra nükseden kanseri tekrar yendi

İHA

Kolon kanseri nedeniyle 5 yıldır tedavi gören 61 yaşındaki Songül Uysal, tümör karaciğerine metastaz yapınca yapılan başarılı operasyonla karaciğerinin 4/1'i alınarak hayata tutundu. 5 yıllık kanserle mücadelesini anlatan Uysal, "Pozitif, neşeli ve çok gülen bir olmam, son evre kanserle mücadele etmemde büyük rol oynadı" dedi.

5 yıl sonra nükseden kanseri tekrar yendi

Kolon kanseri nedeniyle 5 yıldır tedavi gören 61 yaşındaki Songül Uysal, tümör karaciğerine metastaz yapınca yapılan başarılı operasyonla karaciğerinin 4/1’i alınarak hayata tutundu. 5 yıllık kanserle mücadelesini anlatan Uysal, “Pozitif, neşeli ve çok gülen bir olmam, son evre kanserle mücadele etmemde büyük rol oynadı” dedi.
Ordu’da yaşayan Songül Uysal, 5 yıl önce 4. evre kolon kanseri ve karaciğer metastazından ameliyat oldu. Ameliyat sonrası onkoloji tedavisi gören hastanın yapılan yeni kontrollerinde karaciğerinde yaklaşık 5 cm büyüklüğünde bir tümör tespit edildi. Tümör ile birlikte karaciğerinin bir kısmı Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat tarafından gerçekleştirilen operasyon ile alındı.

“Gecikselerdi kanser başka organlara yayılabilirdi”
Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat şunları söyledi:”Uzun zamandır kolon kanseri tedavisi gören hastamıza yapılan takiplerde karaciğerindeki 4. ve 5. segmentte yaklaşık 5 santimetrelik bir tümör metastazı tespit edilmiş. Kanserin karaciğere sıçraması üzerine hastamız bize başvurdu. Yaptığımız değerlendirmeler sonrası hasta ve yakınları ile görüşerek ameliyat kararı aldık. Yaklaşık 3 saatlik bir ameliyatın ardından karaciğerindeki 5 cm’lik metastaz olan bölgeyi ve karaciğerinin bir kısmını çıkardık. Ameliyatımız gayet başarılı geçti. Hastamızı 2 gün yoğun bakımda takip ettikten sonra 3. gün servise çıkardık. 5 gün hastanemizde takibini yaptıktan sonra da tekrar kontrole gelmek üzere şifa ile taburcu ettik. Kolon kanserine bağlı metastaz en sık karaciğere, kemiğe, akciğer ve karın zarına yayılma eğilimindedir. Songül Hanım’da ise sadece karaciğere sıçramıştı. Eğer biraz daha gecikselerdi, kanser aynı anda birden fazla organa yayılacaktı ve ameliyat neredeyse imkansız hale gelecekti.”

“Doktorum da şakacı, ben de”
Pozitifliği, neşesi ve çok gülen biri olmasının son evre kanserle mücadele etmesinde büyük rolü olduğunu söyleyen Songül Uysal, “Uzun zamandır kanserle mücadele ediyorum. 5 yıl önce kolon kanserinden ameliyat oldum ve tedavim devam ediyordu. Takiplerim sırasında karaciğerime sıçradığını öğrendim ama bunu da atlatacağıma emindim. Onkoloji tedavime Medical Park Ordu Hastanesi’nde devam ediyordum. Ameliyatım için burada Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat’a başvurdum. Kendisine ‘Hayatımı kurtaran doktorum’ diye sesleniyorum. Çok iyi anlaştık. Çok şakacı, eğlenceli, hem doktorluğu hem karakteri mükemmel bir hekim. Beni çok güzel motive etti. Kendimi çok iyi hissettirdi. Ameliyata gülerek girdik, gülerek çıktık. Şu an gayet iyiyim, tedavim ve kontrollerim devam ediyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. Böyle başarılı ve iyi hekimler sayesinde memleketimizde tedavi görmek bizim çok büyük bir avantaj. Tüm Medical Park Ordu Hastanesi doktorlarına ve personellerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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