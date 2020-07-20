Saunada fenalaşan tiyatrocu hayatını kaybetti

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Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)- ORDU´da, gittiği masaj salonunun saunasında fenalaşan tiyatrocu Enes Özkan (30), yaşamını yitirdi. Özkan´ın kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi´ndeki bir masaj salonunda meydana geldi. Saunaya giren tiyatrocu Özkan, odadan çıktıktan sonra bir anda fenalaşarak bayıldı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan´ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kendisinin kurduğu Alkışhane adlı tiyatro grubu olan Özkan´ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

2020-07-20 12:56:12



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