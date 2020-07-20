4 ilçe birleşti

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru, Ünye, Akkuş ve Fatsa ilçelerini birbirine bağlayan 3 ayrı grup yolunda, asfalt çalışmalarını tamamladı. Toplam 8 mahalleyi kapsayan çalışmalar sonrası, güzergahlar standardı yüksek konforlu bir yapıya kavuştu.

Ordu’da il genelinde başlatılan asfalt seferberliğiyle mahallelerin kaderi değişiyor. 19 ilçede çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahalle grup yollarını asfalt ve beton yollarla buluşturuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, devam eden çalışmalarla birlikte, ilçelerin şantiyeye dönüştüğünü söyledi.



Kumru üç farklı ilçeye asfaltla bağlandı

Kumru ilçesini üç farklı ilçeye bağlayan grup yollarında asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Güler, “Kumru ilçemize bağlı, Divanitürk Mahallesi’ni, Ünye ilçemize bağlı Dereköy Mahallesi ile Akkuş ilçemize bağlı Kızılelma Mahallesi’ne bağlayan 4 km uzunluğundaki güzergâh ile Ortaca, Kadıncık Mahallelerini Ericek Yaylasına bağlayan 2 kilometrelik yayla yolunu emisyon asfalta kavuşturduk. Yine Kumru ilçemize bağlı Kadıncık, Esence ve Küçük Akçakese mahalleleri ile Fatsa ilçemize bağlı Geyikçeli Mahallesi'ni 5 bin 300 metre uzunluğundaki güzergahla emisyon asfaltla buluşturduk” dedi.



19 ilçe şantiyeye döndü

İl genelinde ekiplerin özverili bir çalışma sürdürdüklerini dile getiren Başkan Güler, “Belirlenen program dahilinde 19 ilçemizi adeta şantiyeye çevirdik. İlimizin zorlu ve dağınık coğrafyasında, hemşehrilerimizi yıllardır beklediği standartı yüksek yollara kavuşturuyoruz. Arazi durumu ve iklim şartlarına göre de beton veya asfalt tercihi kullanıyoruz. Tek gayemiz vatandaşlarımızın konforlu yollarda seyahat edebilmeleri. En ücra köşeye kadar hizmet götürmek için çalışmalarımız bundan sonra da artarak devam edecek” diye konuştu.

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