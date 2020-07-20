Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi eleştiren açıklamaları sebebiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “MHP vazgeçilmez sevdamdı” dedi.
Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna verilmesini şöyle değerlendirdi: “Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağırda olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP, vazgeçilmez sevdamdı”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.