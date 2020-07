Perşembe’ye su müjdesi Perşembe’nin 53 mahallesinin içme suyu sorunu kökten çözülüyor

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü, Perşembe’nin 53 mahallesinin su ihtiyacına katkı sağlayacak olan Kurşunçalı Gölet Havzası’nda çalışmalarına devam ediyor.

İlçelerin su ihtiyaçlarını karşılamak için önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyor. Perşembe’nin 53 mahallesinin su ihtiyacına katkı sağlayacak olan Kurşunçalı Gölet Havzası’nda incelemelerde bulunan Genel Müdür Murat Us, “OSKİ olarak ilçelerimizin içme suyu problemini ortadan kaldırmak için yoğun yatırım çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü olarak kırsal mahallelerin içme suyu sorununu çözmek için yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Genel Müdür Us, "Kırsaldaki mahallelerin içme suyu sorununu çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde kırsal bölgelerde yıllardır içme suyu bekleyen vatandaşlarımızın su hasretini sona erdirmekte kararlıyız. Bu kapsamda yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan ilçelerimize ek su kaynakları oluşturuyoruz. Perşembe ilçemizde 53 mahalleye su takviyesi sağlayacak olan Kurşunçalı Gölet Havzası’nda ekiplerimizle incelemelerde bulunduk. Bu göletimizde yapacağımız çalışma ile Perşembe ilçemizin su problemini en aza indirmek istiyoruz. OSKİ olarak yaptığımız yatırımlarda önceliğimiz vatandaşlarımızdır” dedi.



“OSKİ 19 ilçede 49 noktada çalışıyor”

OSKİ ekiplerinin 19 ilçede 49 ayrı noktada çalışma yürüttüğünü sözlerine ekleyen Genel Müdür Murat Us, “OSKİ ekiplerimiz 19 ilçemizde arı gibi çalışıyor. Planlanan projeler haricinde rutin işlerin de yapıldığı çalışmalarda temel amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek” şeklinde konuştu.

