MHP Ordu İl Başkanı’ndan ‘Cemal Enginyurt’ istifası

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na verilmesine tepki olarak görevinden istifa etti.



Parti binasında gazetecilere açıklamada bulunan MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’a yapılan bu davranışa duyarsız kalmak istemediğini belirterek görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, “Bugün itibariyle MHP Ordu İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Biz onurlu insanlarız. Liderimiz emrindeyiz. Makamlar baki değil. Anamızdan il başkanı olarak doğmadık. Ancak Milletvekilimiz Cemal Enginyurt’a yapılan bu davranışa karşı ilgisiz duyarsız kalmak istemedim. Bu sebeple görevimden istifa ediyorum. Onunla geldim onunla gidiyorum. Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlar görevinin başındadır” dedi.

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