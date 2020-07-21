Düğünde maganda kurşunu ağır yaraladı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir düğünde havaya açılan ateş sonucu kazara vurulan bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Perşembe ilçesinin Sarıkovancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muammer Ç.’ye ait düğünde C.A. tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan mermi İsmail Aşık’a isabet etti. Ağır yaralanan İsmail Aşık olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. C.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.